Звезда сериала "Универ" изменился до неузнаваемости

40-летний российский актер Станислав Ярушин, известный по роли Антона Мартынова в сериале "Универ", отрастил бороду и сильно изменился.

Об этом можно судить по свежим фото, опубликованным в его профиле в Инстаграм, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что в сериале "Универ" артист начал сниматься еще 10 лет назад, и в целом с тех пор не сильно изменился.

Вот как он выглядел в ситкоме:

И для сравнения фото, как он выглядел еще считанные недели назад:

Однако в июле Ярушин решил отрастить бороду, которая заметно преобразила его образ:

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как секс-символ 90-ых годов Брендан Фрейзер из "Мумии" выглядит сейчас, набрав вес.