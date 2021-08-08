Нюдсочетверг пошел не по плану: девушка вызвала "гору хейта" голым фото в Twitter

По традиции в русскоязычной версии Twitter каждый четверг можно увидеть огромное количество эротических фотографий. Однако, далеко не все пользователи получают только лайки, некоторых накрывают волной хейта.

Так в четверг, 5 августа, волной негатива накрыли девушку, которая опубликовала фото в белье в сетку.

“Очередное белье, которое я не взяла”, - написала девушка, выложив фото с примерочной магазина. На снимке видно, что белье надето на голое тело, при этом самые пикантные детали прикрыты смайликами-сердечками.

Очередное белье, которое я не взяла pic.twitter.com/ydko4MPdQX — M A S H K I N S (@mashkinshuss) August 5, 2021

В комментариях к публикации разгорелась нешуточная дискуссия, которая местами переросла в обвинения и ругательства.

Так, часть пользователей сравнили комплект белья с авоськой, а некоторые даже предложили сделать такое белье самостоятельно из нее же.

Другие пользователи обвинили девушку в негигиеничности за то, что меряет белье в магазине на голое тело, а некоторые даже пожелали ей “подцепить болезней”.

Отметим, что #нюдсочетверг - это такая традиция русскоязычного Твиттера, которая сопровождается множеством публикаций в белье или без него. Вокруг этого дня, а это каждый четверг, уже сложились свои мемы и истории, а также целая армия постоянных участников. Конечно же, есть люди, которым такое “творчество” не по душе, поэтому противники пытаются «закрыть» хештег и затравить тех, кто постит под ним фото.

Как сообщал "Телеграф", ранее пользователи Твиттера поразили сеть, сделав тред с эпичными фразами, которые можно услышать и во время онлайн-созвона, и во время секса.