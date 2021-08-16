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"Снова вместе?": Дзидзьо намекнул на примерение с женой после скандального развода

"Снова вместе?": Дзидзьо намекнул на примерение с женой после скандального развода
11:27 Сегодня Телеграф фото Instagram slavia_official

В апреле этого года певец Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома, и его жена, Ярослава Притула, которая выступает под псевдонимом Славия, расстались со скандалом. Пара кидалась друг в друга взаимными обвинениями и практически не общались. Однако, кажется, в отношениях бывших влюбленных наступила оттепель.

Так, вчера Дзидзьо в Instagram опубликовал свежий пост и показал роскошную квартиру, которую приобрел несколько лет назад под Киевом. Примечательно, что комментарий под ним оставила бывшая жена Хомы певица Славия. 

Дзидзьо и Славия

"Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Миша за то, что осуществил мою мечту", - написала девушка. Дзидзьо же в ответ на это оставил смайлик в виде сердечка и написал: "Это место тебе очень идет". 

Остается только гадать, помирились ли бывшие супруги и живут ли они снова вместе, или же Хома просто подарил квартиру бывшей жене.

В любом случае поклонники выразили надежду на примирение пары. "Вы снова вместе?", "Скажите, вы вместе?", - тут же насели они с вопросами.

Развод Дзидзьо и Славии: что известно 

Дзидзьо сообщил о разводе со Славией в апреле 2021 года. По его словам, они вступили в брак еще детьми и "ничего не понимали".

"Да, это правда, мы разводимся ... За все годы существования группы DZIDZIO я привыкла, что меня не должно быть. Все это время я относилась с пониманием к карьере мужа…." – рассказывала Славия.

Ярослава обвинила Михаила в том, что он был против ее сольной карьеры и не давал ей развиваться в этом направлении. В интервью девушка также рассказывала, что подозревала мужа в изменах хоть никогда и не ловила его "на горячем". Михаилу же не нравилось, что артистка в своих интервью слишком откровенничает об их личной жизни. 

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Развод, Дзидзьо, Славия, Михаил Хома.
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