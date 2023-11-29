Повар Эктор Хименес-Браво вспомнил, как обломки "шахеда" повредили его дом (фото)

В квартиру знаменитости попал обломок иранского дрона

Недавно мы писали о приятном — борщи и другие интересные рецепты талантливого повара Евгения Клопотенко, а ныне напомним о неприятности, которая случилась со знаменитым шеф-поваром и ресторатором из Колумбии Эктором Хименес-Браво, который долгое время живет в Украине.

Знаменитый кулинар впервые рассказал на странице в Instagram, как его квартиру повредили "шахеды", и показал фотографии. Жилье знаменитости пострадало в результате массированной вражеской атаки дронами ночью 25 ноября.

На кадрах видно, что обломок иранского дрона-камикадзе повредил окно в его спальне. "Мой дом тогда трясся от звуков взрывов, одна из частей дрона попала в окно. Это был просто ужас, не только для всего Киева, а для всей области, для всей Украины", – вспомнил знаменитый кулинар.

Обломки дрона повредили окно

Эктор уточнил, что понимает, что его случай – только цветочки. В частности, в ту ночь в Соломенском районе сильно пострадал детский сад.

Шеф-повар признался, что эта ситуация его очень испугала.

Дом знаменитости не сильно пострадал

"Осознание того, что частица дрона попала в твою спальню… Ужас", – прокомментировал Эктор.

Звездный повар также напомнил украинцам, что о войне отнюдь забывать нельзя.

"Я понимаю, что это мелочь", — написал повар

Он подчеркнул, что многие забыли, что военные действия продолжаются. А соответственно нужно помогать друг другу, ВСУ, помогать полицейским, соседям и друзьям.

Ранее "Телеграф" писал, что артист Виталий Козловский чуть не погиб на фронте. Впоследствии певец создал песню о пережитом.