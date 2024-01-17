Солист ТНМК Фагот объяснил, почему в молодости бросил беременную девушку

Фагот вспомнил молодость и признался, что был очень любвиобильным

Солист легендарной украинской рэп-группы ТНМК Фагот признался, что в молодости бросил беременную девушку. Это сейчас он стал более сознательным и вместе со своим коллегой Фоззи дает концерты, заработки от которых идут на нужды ВСУ. А в те времена был свободолюбивым.

Об этом певец рассказал в интервью YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці". Также он признался, что поддерживает материально своего сына Никиту и контактирует с ним до сих пор. В частности, Олег Михайлюта отправлял его гостить к дедушке в Австралию. А сейчас он вернулся в Украину и находится рядом. Также он в неплохих отношениях и с бывшей девушкой.

"Так случилось, что я — любвеобильный, а тогда был очень сильно любвеобильным. Но ведь надо быть честным… Когда я собрался силами с ней поговорить, а она мне сказала, что беременна. Это был п****ц и для нее, и для меня. Я сразу сказал, что никуда не исчезаю, не отказываюсь, а буду поддерживать", — сказал Фагот.