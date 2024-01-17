Соліст ТНМК Фагот пояснив, чому в молодості покинув вагітну дівчину

Фагот згадав молодість і зізнався, що був дуже люб’язним.

Соліст легендарного українського реп-гурту ТНМК Фагот зізнався, що в молодості покинув вагітну дівчину. Це зараз він став свідомішим і разом зі своїм колегою Фоззі дає концерти, заробітки від яких йдуть на потреби ЗСУ. А в ті часи був волелюбним.

Про це співак розповів в інтерв’ю YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці". Також він зізнався, що підтримує матеріально свого сина Микиту та контактує з ним досі. Зокрема, Олег Михайлюта відправляв його гостювати до дідуся до Австралії. А зараз він повернувся до України і перебуває поряд. Також він у непоганих стосунках і з колишньою дівчиною.

"Так трапилося, що я — велелюбний, а тоді був дуже сильно велелюбним. Але ж треба бути чесним ... Коли я зібрався силами з нею поговорити, а вона мені сказала, що вагітна. Це був п****ц і для неї, і для мене. Я відразу сказав, що нікуди не зникаю, не відмовляюся, а підтримуватиму", — сказав Фагот.