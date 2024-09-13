Не только на Крещатике: на какие еще исторические места положил глаз KAN Development Игоря Никонова и есть ли шанс уберечь их от застройки – ч.2

В продолжении материала о скандальной застройке на улице Крещатик рассказываем, какие есть вопросы к владельцам компании-застройщику ООО "Грааль", а также анализируем, удастся ли сохранить флигель усадьбы Бонадурера.

В первой части материала "Телеграфа" читайте о том, каким образом компания, связанная с беглецом Дмитрием Табачником, была причастна к планам уничтожения исторического здания, и как длилась борьба за его сохранение.

Тайный владелец "Грааля", или почему-то снова затхло табаком

Что касается владельцев ООО "Грааль", который является застройщиком на Крещатике, то, согласно аналитике YouControl, с 2003 года они менялись множество раз. Учредителями компании являются четыре фирмы – ООО "Терра-Люкс" (33,33%), бенефициаром которой является Гавриляк Олег Олегович из Мукачево; инвестфонд АО "Бранко" (33,33%), где среди участников израильский инвестор Керзнер Офер; инвестфонд АО "Ниагара" (22,22%), принадлежащий Игорю Никонову, владельцу группы КАН; и инвестфонд "Теннеси" (11,11%), также принадлежащий Никонову.

Среди упомянутых основателей "Грааля" самой загадочной является компания "Терра-Люкс" и фигура ее владельца — "ноунейма" из Мукачево Олега Гавриляка. Аналитическая система YouControl показывает, что ранее действовавло ФЛП под таким же именем, зарегистрированное на такой же улице в Мукачево, что и владелец "Терра-Люкс". Указанное ФЛП специализировалось по основному виду деятельности на "обработке данных, размещении информации на веб-узлах и связанной с ними деятельности". Неудивительно, что на рынке застройки о нем никто раньше не слышал.

Чем раньше занимался совладелец ООО "Грааль" Олег Гавриляк

Журналист-расследователь Владимир Бондаренко убежден, что Гавриляк представляет интересы семьи Табачников. Здесь следует отметить, что впервые Гавриляк среди владельцев "Грааля" появился в 2016 году. Это было первое юридическое изменение состава владельцев компании со времени бегства Дмитрия Табачника в Россию.

Кроме того, стоит вспомнить и нынешнего директора компании "Грааль" — Ирину Окуневу, которая, как пишет Бондаренко, руководила рядом фирм, связанных с Табачниками. Одну из таких связей обнаружил "Телеграф": согласно данным аналитической системы YouControl, Ирина Окунева с 2002 по 2004 год (когда уже была директором ООО "Грааль") одновременно руководила ООО "Лита-Ко", учредителем которой в свою очередь было ООО "Вилта", которое, как писала "Радио Свобода" со ссылкой на "Бизнес", принадлежало братьям Табачникам.

Директор ООО "Грааль" руководила фирмой, связанной с Табачниками

Грехи и грешки Никонова

На фоне упоминания о возможной причастности к скандальной застройке Табачника, начали вспоминать неприятные вещи и об еще одном бенефициаре ООО "Грааль" — Игоре Никонове. Совладельцу застройщика в частности вспоминают тесные отношения с подсанкционным ныне Дмитрием Фирташем, по заказу которого он строил ТРЦ "Арена-Сити" и "Республика", и за что даже получил прозвище "прораб Фирташа". Сотрудничал Никонов и с другими скандальными лицами – Степаном Черновецким, сыном бывшего мэра-"космонавта", Вадимом Столаром, бывшим руководителем киевской ОПЗЖ и фигурантом многочисленных уголовных производств.

После получения Никоновым должности первого заместителя главы КГГА его стали называть уже "прорабом Кличко" или "серым кардиналом КГГА". Правда, сам Никонов на этом посту проработал с июля 2014 по декабрь 2015 года, и все время пытался притворяться, что не использует должность на государственной службе для реализации собственных строительных амбиций. Но в это никто не поверил – владельцу КАН вспоминают масштабные проекты, которые он реализовывал, будучи в роли чиновника (такой же ТРЦ "Республика"). Упоминают и то, как юристы КГГА внезапно становились на защиту компании КАН по делу против жителей, у которых для застройки отбирали землю.

Игорь Никонов и Виталий Кличко

Но амбиции Никонова не останавливаются на знакомствах в верхах киевской власти – известно, что у него есть выходы и повыше. В 2022 году в результате расследований журналистов оказалось, что Игорь Никонов по дешевке сдал собственное имение под Киевом не никому-нибудь, а в то время заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко. Характерно, что в тот же период КАН-девелопмент Никонова получила возможность подключиться к государственной ипотечной программе "єОселя".

Имение Игоря Никонова, которое он сдал в аренду Кириллу Тимошенко

Неудивительно, что имея такую "крышу" Никонов, несмотря на нелюбовь рисковать, все же периодически прибегает к рискованным шагам. Часть таких проектов ему сошла с рук даже без ощутимого репутационного ущерба. Это, например, строительство бизнес-центра "Сенатор" на Печерске, который, по данным Дмитрия Перова и других активистов, должно было стать никаким не новостроем, а реконструкцией существующих зданий.

Как реконструкция превратилась в бизнес-центр

Другая история – застройка Китаева, исторической местности в Киеве, где до сих пор находят остатки построек Киевской Руси. Ситуацию вокруг этой застройки, к которой причастна компания Игоря Никонова, подробно исследовал "Телеграф".

Историческая местность Китаев расположена вблизи Национального парка "Голосеевский". На ней археологи обнаружили остатки фортификационных сооружений (единственной сохранившейся крепости со времен Киевской Руси), трипольскую керамику, остатки жилья древних времен с глиняными печами и другие ценные исторические артефакты.

Историческая местность Китаев, которую планируют застроить

Однако 4 июля этого года, несмотря на протесты общественности и активистов, Киевсовет проголосовал за продление аренды земли для KAN Development на территории Китаева. Это означает, что на трех участках общей площадью более 50 га девелоперы планируют создать новый жилой район почти на 6 тысяч квартир.

В попытке помешать застроить историческую памятку судится прокуратура. Но снова, как и в случае с флигелем усадьбы Бонадурера, государство проиграло суд застройщику из-за якобы формальных обстоятельств — границы достопримечательности "Китаевское городище и курганный могильник", якобы, официально не были установлены. Интересно, что ответчиком по делу по иску офиса генпрокурора в интересах государства был не только формальный собственник спорного участка ПАО "Киевская овощная фабрика" (за которым, собственно, стоит крепкое плечо "КАН-Девелопмен"), но и Киевский городской совет. Который, очевидно, также решил поддержать Никонова.

Историческая местность Китаев, которую планируют застроить

В настоящее время прокуратура проиграла дело в суде первой инстанции и апелляцию, но в решении апелляционного суда указан положительный момент – обязанность провести независимую экспертизу, призванную установить границы памятки. Так что для Китаева не все еще потеряно.

Застройка на Крещатике: что впереди

Сегодня есть три основные группы факторов (во всяком случае тех, о которых известно публично), которые могут существенно повлиять на перспективу застройки в историческом центре Киева по проекту ООО "Грааль".

Это прежде всего высотность застройки. Напомним, на этот счет была недавно обнародована официальная позиция застройщика, которая заключается в том, что нормы высотности они не нарушают.

"В проекте KAN Development – максимально допустимая высота – 34 метра. Не этажей. "Предельно допустимая высотность домов, зданий и сооружений в метрах – 34 метра", что соответствует предельной высоте зданий, с которыми граничит будущий объект. То есть будущий объект будет на уровне и не выше существующей исторической застройки, что полностью отвечает законодательству", — отмечается в заявлении компании Игоря Никонова.

Один из проектов застройки на Крещатике ,5

У активиста Дмитрия Перова на этот счет другое мнение. По его словам, согласно приказу Департамента охраны культурного наследия №63 от 30.11.2020, определены границы и установлены режимы использования памятника градостроительства местного значения, каковым является вся улица Крещатик. Согласно научно-проектной документации, также утвержденной этим приказом, предельная высота новостроек и достроек на Крещатике разрешается не выше 26 м до гребня крыши. При этом любое строительство должно быть согласовано Консультативным советом по вопросам охраны культурного наследия при профильном департаменте КГГА.

Скриншот приказа департамента охраны культурного наследия КГГА. Источник — kyiv-heritage.com

"Статья 6 закона Украины "Об охране культурного наследия" возлагает обязанность на местный орган охраны культурного наследия разрабатывать на территории памяток режимы использования. На памятник "Улица Крещатик" в 2020 году был разработан режим использования территории этого памятника. документ определяет высотность по улице Крещатик и по окрестным улицам, в частности по улице Костельная и Грушевского. Данный приказ Департамента КГГА является нормативным актом местного органа охраны культурного наследия и, безусловно, должен выполняться застройщиком, поскольку это прямо определено в законе", — говорит Дмитрий Перов. .

Ограничения по высотности застройки на Крещатике

Таким образом, если застройка от ООО "Грааль" действительно запланирована высотой 34 метра, это, по мнению активиста, будет противоречить нормативному документу департамента КГГА, чьи полномочия подтверждены законом. Почему этого не увидели в Госинспекции архитектуры и градостроительства большой вопрос. Как и вопрос, что с этой информацией теперь будет делать застройщик.

Второй аспект – флигель усадьбы Бонадурера, который хотят снести.

"Нами полностью выдержаны все ограничения, наложенные буферной зоной ЮНЕСКО. Будущий объект учитывает все параметры существующей исторической застройки и спроектирован как его гармоничная часть", — говорится в прессрелизе застройщика. Кроме того, ранее в "Граале" заявляли, что "проведенные историко-архитектурные исследования свидетельствуют о том, что дом по ул. Грушевского 4-Б не имеет историко-культурной ценности, градостроительной ценности, не является предметом охраны и не соответствует критериям объекта культурной наследия".

Активисты, конечно, с такими утверждениями не согласны и продолжают отстаивать историчность здания. По мнению Дмитрия Перова, решение суда, обязывающее Министерство культуры снять со здания охранный статус из-за несоответствия процедуры оформления документов, касается только этой процедуры и никак не влияет на историчность самого здания.

Исторический флигель усадьбы Бонадурера еще можно спасти

"Данное судебное решение не разрешило спор по существу, то есть относительно статуса здания. Но застройщик после него не считает это здание памяткой, пока не доказано обратное", — отмечает активист.

По его словам, на сайте КГГА создана петиция в защиту здания с целью восстановления его охранного статуса.

Кроме того, остается открытым вопрос о согласовании работ на территории флигеля усадьбы Бонадурера и по улице Крещатик, 5. Департамент охраны культурного наследия, как оказалось после обращения активиста Александра Дядюка, никакого согласования или разрешения на такие работы пока не давал.

Ответ Департамента охраны культурного наследия о ситуации вокруг флигеля усадьбы Бонадурера

Как в этой ситуации будет действовать мэр Кличко – интересный вопрос. Пока еще свежа история с "Усадьбой Зеленских", где также по мнению застройщика, здание было не историческим, а после сноса оказалось наоборот.

Третий аспект – это огласка как относительно вопросов высотности и сноса исторического здания, так и владельцев фирмы-застройщика.

На даный момент КАН коммуницирует эти вопросы, но не до конца. Так, говоря о владельцах ООО "Грааль", КАН отметил, что "бенефициарами компании являются – Игорь Никонов (KAN Development), Офер Керзнер (City Capital Group) и Олег Гавриляк, а не одиозные политические лица".

Вот только ни слова о том, кто же этот загадочный Олег Гавриляк, который взялся неоткуда, а сейчас оперирует многомиллионной застройкой. Как и конкретных опровержений причастности к ней Табачника.

Телеграф обратился с просьбой о комментарии к пресс-службе KAN Development но на момент публикации второй части статьи ответа не получил.

Дмитрий Перов считает, что застройщик вынужден будет слушать в вопросах скандальной застройки "старших товарищей", которые в свою очередь, скорее всего, попытаются переждать информационную волну.

"Мы понимаем, что Никонов – не совсем самостоятельный игрок. Он строит там, где ему позволяет Кличко. А на Кличко давят из-за "Усадьбы Зеленских", события вокруг которой, напомню, привели к трем уголовным производствам, и которая в конце концов была признана исторической". Такое бывает раз в два-три года, когда государство вдруг вспоминает, что у него есть культурное наследие. Поэтому, я думаю, что Кличко мог сказать Игорю Владимировичу, чтобы тот не нагнетал обстановку. Они ждут, чтобы тема сошла с повестки дня и тогда, возможно, начнут строительство", — говорит Перов.

Как бы там ни было, но большинство киевлян, да и активисты, соглашаются, что заброшенный участок на Крещатике, 5 давно пора застроить. Другое дело, что строительство должно соответствовать закону, гармонировать с архитектурным ансамблем центральной улицы Киева и не уничтожать исторические места. Подобные пожелания, кстати, касаются и любой другой застройки в Киеве. К сожалению, выполнить такие вроде бы несложные требования – удается редко застройщику. Увидим, пойдет ли на это ООО "Грааль".

"Телеграф" будет продолжать информировать своих читателей, к каким еще историческим зданиям сегодня тянутся руки нечестных застройщиков. Не переключайтесь.