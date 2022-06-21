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Только когда выключаешь комп, сразу вспоминаешь что хотел найти в интернете: уморительные шутки о всемирной сети

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Только когда выключаешь комп, сразу вспоминаешь что хотел найти в интернете: уморительные шутки о всемирной сети Новость обновлена 21 июня 2022, 14:15

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Мы, украинцы, даже во время войны найдем повод посмеяться, однако за последние месяцы юмор немного изменился. В сети можно найти много шуток о недальновидности и смерти путина, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности в наше непростое время.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о всемирной паутине.

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