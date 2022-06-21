Только когда выключаешь комп, сразу вспоминаешь что хотел найти в интернете: уморительные шутки о всемирной сети

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Мы, украинцы, даже во время войны найдем повод посмеяться, однако за последние месяцы юмор немного изменился. В сети можно найти много шуток о недальновидности и смерти путина, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности в наше непростое время.

"Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о всемирной паутине.

Если вы выгнали человека из дома, а он сидит на лестничной площадке и не уходит, попробуйте отключить Wi-Fi.

Кнопка с крестиком в правом верхнем углу экрана — портал в реальный мир.

Нынешнее поколение в завещании будет оставлять логины и пароли от социальных сетей.

Мышечная память — это когда страница еще не загрузилась, а ты уже поставил мышку на то место, куда надо кликнуть.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.