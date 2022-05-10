Бросай курить! Умрешь и не увидишь как сдохнет путин: лучшие шутки о президенте рф

Новые шутки теперь создаются в бомбоубежищах и даже на передовой

Талантливые и веселые украинцы, оружием которых является юмор, продолжают шутить о недальновидности, глупости президента россии путина, развязавшего войну в нашей мирной и независимой стране.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие шутки из соцсетей о президенте рф, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

песков во время встречи с журналистами не сдержался и рассказал об уникальных отношениях путина и лукашенко…

КНДР готова дать приют путину и новое имя: Кон-Ченн-Ый!!!

- владим владимирич, вам здесь бандеровцы звонят, пи*араса спрашивают… - Это к лаврову, я ху*ло!!!

По требованию путина вернуться к границам 1997 года, в НАТО предложили путину вернуться к работе таксистом…

А вы знаете, почему путин не любит гусей? Потому что ему постоянно кажется, что они говорят: Гаага!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.