Бросай курить! Умрешь и не увидишь как сдохнет путин: лучшие шутки о президенте рф
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Талантливые и веселые украинцы, оружием которых является юмор, продолжают шутить о недальновидности, глупости президента россии путина, развязавшего войну в нашей мирной и независимой стране.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие шутки из соцсетей о президенте рф, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
песков во время встречи с журналистами не сдержался и рассказал об уникальных отношениях путина и лукашенко…
КНДР готова дать приют путину и новое имя: Кон-Ченн-Ый!!!
- владим владимирич, вам здесь бандеровцы звонят, пи*араса спрашивают…
- Это к лаврову, я ху*ло!!!
По требованию путина вернуться к границам 1997 года, в НАТО предложили путину вернуться к работе таксистом…
А вы знаете, почему путин не любит гусей? Потому что ему постоянно кажется, что они говорят: Гаага!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.