Наука утверждает, что женатые мужчины живут дольше, а холостые — интереснее: смешные шутки про мужчин
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Даже в сложных жизненных ситуациях украинский народ веселый и всегда найдет повод над чем посмеяться. И несмотря на то, что сейчас больше внимания уделяется анекдотам на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любое время.
"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про неженатых мужчин и поднимайте себе настроение.
Холостому мужчине иногда приходится работать на "чужого дядю", женатому же всегда приходится работать на "свою тетю".
Странная закономерность холостяцкой жизни. Чего ни поставишь варить — получаются пельмени, а жарить — яичница.
Из жизни холостяка: "Моющиеся обои, конечно, хорошая штука. Но как же трудно было отодрать их, чтобы запихнуть в стиральную машину".
Научный диспут на кафедре микробиологии:
— Да что вы знаете о плесени, коллега?!
— Я холостяк, живущий один. Я знаю о плесени все!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про котов.