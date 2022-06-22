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Наука утверждает, что женатые мужчины живут дольше, а холостые — интереснее: смешные шутки про мужчин

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Наука утверждает, что женатые мужчины живут дольше, а холостые — интереснее: смешные шутки про мужчин Новость обновлена 22 июня 2022, 08:34

Украинцы – народ, который даже во время войны найдет повод для смеха

Даже в сложных жизненных ситуациях украинский народ веселый и всегда найдет повод над чем посмеяться. И несмотря на то, что сейчас больше внимания уделяется анекдотам на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям с самого утра, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про неженатых мужчин и поднимайте себе настроение.

Холостому мужчине иногда приходится работать на "чужого дядю", женатому же всегда приходится работать на "свою тетю".

Анекдоты про холостяков - Со временем желудок холостяка приобретает форму пачки пельменей.

Странная закономерность холостяцкой жизни. Чего ни поставишь варить — получаются пельмени, а жарить — яичница.

Анекдоты про холостяков -Холостяк — это тот человек, который каждое утро приходит на работу с разных направлений…

Из жизни холостяка: "Моющиеся обои, конечно, хорошая штука. Но как же трудно было отодрать их, чтобы запихнуть в стиральную машину".

Анекдоты про холостяков - Убежденный холостяк познакомится со сварливой, неопрятной и малокультурной женщиной для укрепления своих убеждений.

Научный диспут на кафедре микробиологии:

— Да что вы знаете о плесени, коллега?!

— Я холостяк, живущий один. Я знаю о плесени все!

Анекдоты про холостяков - У каждого уважающего себя холостяка есть два вида футболок: 1. Хорошие. 2. Те, которые можно надеть только под свитер.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про котов.

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