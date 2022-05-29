Чем больше ты любишь своего кота, тем меньше он оставляет места на твоей кровати: смешные анекдоты про усатых-хвостатых

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение.

Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы.

Смешные анекдоты о котах на несколько минут вернут нас в мирное время. Читайте и улыбайтесь!

А вот интересно, когда хозяева бегают за домашним питомцем с криками: "Это кто насрал?!" — они какие варианты подразумевают?

— Какой же ты злой! — Ничего я не злой. Я люблю котиков. Человек, любящий котиков, не может быть злым.

Мне кажется, что мой кот ориентируется в темноте, применяя эхолокацию. Иначе я не могу объяснить, зачем он в три часа ночи идёт по коридору и орёт дурным голосом.

— А ты знаешь, что кошки тоже любят ушами? — С чего ты взял? — А иначе зачем они так под окном орут?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.