Чем больше ты любишь своего кота, тем меньше он оставляет места на твоей кровати: смешные анекдоты про усатых-хвостатых
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Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы.
Смешные анекдоты о котах на несколько минут вернут нас в мирное время. Читайте и улыбайтесь!
А вот интересно, когда хозяева бегают за домашним питомцем с криками: "Это кто насрал?!" — они какие варианты подразумевают?
— Какой же ты злой!
— Ничего я не злой. Я люблю котиков. Человек, любящий котиков, не может быть злым.
Мне кажется, что мой кот ориентируется в темноте, применяя эхолокацию. Иначе я не могу объяснить, зачем он в три часа ночи идёт по коридору и орёт дурным голосом.
— А ты знаешь, что кошки тоже любят ушами?
— С чего ты взял?
— А иначе зачем они так под окном орут?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о блондинках.