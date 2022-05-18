В головах тараканов живут блондинки: смешные анекдоты о девушках

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

В столь непростое время "Телеграф" решил поднять настроение всем украинцам и немного отвлечь своих читателей от негативных новостей. И несмотря на то, что большинство шуток сейчас конечно на военную тематику, есть и "вечные" темы, к примеру — шутки о блондинках

"Телеграф" собрал в этом материале самые смешные шутки и анекдот, которые непременно поднимут настроение всем без исключения.

Блондинки смотрят новости по телевизору: — Маша, а как это стрингами вертолеты сбивают? — Не знаю, может рогатки из них делают…

Блондинка — своему парню: — Я там заблужусь! — Посмотри карту. — Посмотрела. Точно заблужусь!

Блондинка говорит своей подружке: - Ты знаешь, я настолько уникальна, что меня лет в 14 занесли в Красную книгу. - Дурашка, это тебе паспорт выдали.

Едут две блондинки. Неожиданно машина глохнет. - Может бензин кончился? - Ты че? Только что полную канистру в багажник положили.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.