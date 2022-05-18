В головах тараканов живут блондинки: смешные анекдоты о девушках
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В столь непростое время "Телеграф" решил поднять настроение всем украинцам и немного отвлечь своих читателей от негативных новостей. И несмотря на то, что большинство шуток сейчас конечно на военную тематику, есть и "вечные" темы, к примеру — шутки о блондинках
"Телеграф" собрал в этом материале самые смешные шутки и анекдот, которые непременно поднимут настроение всем без исключения.
Блондинки смотрят новости по телевизору:
— Маша, а как это стрингами вертолеты сбивают?
— Не знаю, может рогатки из них делают…
Блондинка — своему парню:
— Я там заблужусь!
— Посмотри карту.
— Посмотрела. Точно заблужусь!
Блондинка говорит своей подружке:
- Ты знаешь, я настолько уникальна, что меня лет в 14 занесли в Красную книгу.
- Дурашка, это тебе паспорт выдали.
Едут две блондинки. Неожиданно машина глохнет.
- Может бензин кончился?
- Ты че? Только что полную канистру в багажник положили.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.