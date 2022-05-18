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В головах тараканов живут блондинки: смешные анекдоты о девушках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В головах тараканов живут блондинки: смешные анекдоты о девушках

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

В столь непростое время "Телеграф" решил поднять настроение всем украинцам и немного отвлечь своих читателей от негативных новостей. И несмотря на то, что большинство шуток сейчас конечно на военную тематику, есть и "вечные" темы, к примеру — шутки о блондинках

"Телеграф" собрал в этом материале самые смешные шутки и анекдот, которые непременно поднимут настроение всем без исключения.

Блондинки смотрят новости по телевизору:

— Маша, а как это стрингами вертолеты сбивают?

— Не знаю, может рогатки из них делают…

Блондинка — своему парню:

— Я там заблужусь!

— Посмотри карту.

— Посмотрела. Точно заблужусь!

Блондинка говорит своей подружке:

- Ты знаешь, я настолько уникальна, что меня лет в 14 занесли в Красную книгу.

- Дурашка, это тебе паспорт выдали.

Едут две блондинки. Неожиданно машина глохнет.

- Может бензин кончился?

- Ты че? Только что полную канистру в багажник положили.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о теще и зяте.

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