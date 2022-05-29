Чим більше ти любиш свого кота, тим менше він залишає місця на твоєму ліжку: смішні анекдоти про вусатих-хвостатих
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Український народ не зломить навіть у складних та стресових ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це надійний щит для мозку та гарний спосіб трохи відволіктися. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми.
Смішні анекдоти про котів на кілька хвилин повернуть нас у мирний час. Читайте та посміхайтеся!
А ось цікаво, коли господарі бігають за домашнім вихованцем із криками: "Це хто насрав?!" — Вони які варіанти мають на увазі?
— Який ти злий!
— Нічого я не злий. Я люблю котиків. Людина, що любить котиків, не може бути злою.
Мені здається, що мій кіт орієнтується у темряві, застосовуючи ехолокацію. Інакше я не можу пояснити, навіщо він о третій годині ночі йде коридором і репетує.
— А ти знаєш, що коти теж люблять вухами?
- З чого ти взяв?
— А інакше навіщо вони так під вікном кричать?
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.