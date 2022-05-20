Укрпошта не встигає за ЗСУ друкувати марки з кораблями… Нові жарти про війну з росією

Українці навіть у такий напружений час не втрачають оптимізму та почуття гумору

Якщо робити висновок із швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім і не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти здебільшого на військову тематику, про смерть кривавого диктатора путіна чи непросту долю "простих росіян".

"Телеграф" зібрав смішні анекдоти, які створені завдяки героїчному спротиву українського народу.

Ворог знав, що ми дуже любимо чубитись між собою, але він не врахував, що ще більше ми любимо когось гуртом бити!

Повертаються з України додому: псковський десантник, кадировський мародер, московський військовий, бурятський танкіст, ростовський козак. Питання: Хто за кермом? Відповідь: водій рефрижератора!

Люди, а що то росія кожного дня горить? Закоротило всюди наші дрельки, фени, пральні машинки?

Як відрізнити гуманітарія від технаря: просто спитайте, скільки сьогодні померло окупантів. Технар скаже точне число, а гуманітарій скаже — мало.

Росіяни: Украинцам придется всю жизнь за ленд-лиз рассчитываться. Українці: здамо Крим під базу НАТО на 99 років!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.