У головах тарганів живуть блондинки: смішні анекдоти про дівчат
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У такий непростий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім українцям та трохи відволікти своїх читачів від негативних новин. І попри те, що більшість жартів зараз звичайно на військову тематику, є і "вічні" теми, наприклад, жарти про блондинок
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найсмішніші жарти та анекдот, які неодмінно піднімуть настрій усім без винятку.
Блондинки дивляться новини по телевізору:
— Маша, а як це стрінгами гелікоптери збивають?
— Не знаю, може, рогатки з них роблять…
Блондинка — своєму хлопцеві:
— Я там заблукаю!
- Подивися карту.
- Подивилася. Точно заблукаю!
Блондинка каже своїй подружці:
- Ти знаєш, я настільки унікальна, що мене років у 14 занесли до Червоної книги.
- Дурню, це тобі паспорт видали.
Їдуть дві блондинки. Зненацька машина глухне.
- Може бензин скінчився?
- Ти чого? Щойно повну каністру в багажник поклали.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тещу і зятя.