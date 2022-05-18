У головах тарганів живуть блондинки: смішні анекдоти про дівчат

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

У такий непростий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім українцям та трохи відволікти своїх читачів від негативних новин. І попри те, що більшість жартів зараз звичайно на військову тематику, є і "вічні" теми, наприклад, жарти про блондинок

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найсмішніші жарти та анекдот, які неодмінно піднімуть настрій усім без винятку.

Блондинки дивляться новини по телевізору: — Маша, а як це стрінгами гелікоптери збивають? — Не знаю, може, рогатки з них роблять…

Блондинка — своєму хлопцеві: — Я там заблукаю! - Подивися карту. - Подивилася. Точно заблукаю!

Блондинка каже своїй подружці: - Ти знаєш, я настільки унікальна, що мене років у 14 занесли до Червоної книги. - Дурню, це тобі паспорт видали.

Їдуть дві блондинки. Зненацька машина глухне. - Може бензин скінчився? - Ти чого? Щойно повну каністру в багажник поклали.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тещу і зятя.