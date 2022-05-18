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У головах тарганів живуть блондинки: смішні анекдоти про дівчат

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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У головах тарганів живуть блондинки: смішні анекдоти про дівчат

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

У такий непростий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім українцям та трохи відволікти своїх читачів від негативних новин. І попри те, що більшість жартів зараз звичайно на військову тематику, є і "вічні" теми, наприклад, жарти про блондинок

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найсмішніші жарти та анекдот, які неодмінно піднімуть настрій усім без винятку.

Блондинки дивляться новини по телевізору:

— Маша, а як це стрінгами гелікоптери збивають?

— Не знаю, може, рогатки з них роблять…

Блондинка — своєму хлопцеві:

— Я там заблукаю!

- Подивися карту.

- Подивилася. Точно заблукаю!

Блондинка каже своїй подружці:

- Ти знаєш, я настільки унікальна, що мене років у 14 занесли до Червоної книги.

- Дурню, це тобі паспорт видали.

Їдуть дві блондинки. Зненацька машина глухне.

- Може бензин скінчився?

- Ти чого? Щойно повну каністру в багажник поклали.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тещу і зятя.

Теги:
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