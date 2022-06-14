"Уйти по-русски" — это, как уйти по-английски, но перед уходом еще украсть что-то: смешные анекдоты на злобу дня

После того как президент россии, кровавый диктатор владимир путин, решил пойти войной на мирную Украину, на защиту своей родины стал каждый украинец. И пока украинские военные обороняют ее территорию, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт и обороняют моральное состояние своих земляков.

Пока российский диктатор владимир путин продолжает мечтать о захвате Украины, украинцы активно шутят о его недальновидности, глупости и даже о смерти. В этом материале "Телеграф" публикует анекдоты, мемы и смешные картинки о россиянах.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.