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Если ты хочешь завтрак в постель, ложись спать на кухне: позитивные шутки о начале дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Если ты хочешь завтрак в постель, ложись спать на кухне: позитивные шутки о начале дня Новость обновлена 14 августа 2022, 09:19

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение!

С самого начала российского вторжения в сети стало появляться много остроумных шуток и забавных анекдотов о смерти российских оккупантов. Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые никогда не теряют своей актуальности. К примеру о "добром утре".

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты про утро и ранние подъемы, которые обязательно поднимут настроение всем без исключения. А возможно многие в этих шутках увидят себя.

Не понимаю, когда люди успевают готовить себе на завтрак оладьи и блины, если все силы уходят на то, чтобы встать с кровати и не сдохнуть.

Анекдоты про утро - Единственный способ сделать утро хорошим — проспать его.

Завтрак — самый главный прием пищи. Поэтому я завтракаю утром, в обед и два раза вечером.

Анекдоты про утро - Звук будильника — лучшее снотворное по утрам.

Я встаю, только очень медленно. Со стороны это выглядит, будто я сплю до полудня, в результате просплю все, что можно, и везде опоздаю.

Анекдоты про утро - Он требовал форель на завтрак, но мать дала ему леща.

— У вас должна быть мечта, чтобы вы могли вставать по утрам.

— Моя мечта и есть не вставать по утрам.

Анекдоты про утро - — Сектор 7 часов утра на барабане, ваше слово? — Еще 5 минут…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про субботу, а также веселые шутки про воскресенье.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Приколы #Анекдоты #Анекдот дня