Если ты хочешь завтрак в постель, ложись спать на кухне: позитивные шутки о начале дня

С самого начала российского вторжения в сети стало появляться много остроумных шуток и забавных анекдотов о смерти российских оккупантов. Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые никогда не теряют своей актуальности. К примеру о "добром утре".

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты про утро и ранние подъемы, которые обязательно поднимут настроение всем без исключения. А возможно многие в этих шутках увидят себя.

Не понимаю, когда люди успевают готовить себе на завтрак оладьи и блины, если все силы уходят на то, чтобы встать с кровати и не сдохнуть.

Завтрак — самый главный прием пищи. Поэтому я завтракаю утром, в обед и два раза вечером.

Я встаю, только очень медленно. Со стороны это выглядит, будто я сплю до полудня, в результате просплю все, что можно, и везде опоздаю.

— У вас должна быть мечта, чтобы вы могли вставать по утрам. — Моя мечта и есть не вставать по утрам.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про субботу, а также веселые шутки про воскресенье.