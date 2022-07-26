Вселенная постоянно расширяется, потому что все хотят быть подальше от россии: новые шутки на злобу дня

Юмор может отвлечь нас во время боевых действий

Четверг, 24 февраля, стал страшным днем для миллионов украинцев. Захватчик нагло ворвался на нашу землю, однако уже который месяц подряд получает достойный отпор на всех фронтах. Украинский народ даже в такие трудные времена смело и открыто смеется над врагом и придумывает смешные шутки о фейлах российских военных на украинских землях. А почему бы и нет? Ведь юмор может обрадовать нас даже во время боевых действий. К тому же некоторые анекдоты вселяют веру в то, что все обязательно будет хорошо.

"Телеграф" сделал подборку "народного творчества", которая заставит улыбнуться даже в столь трудные времена.

- Сколько будет стоить бензопила, чтобы пилить м*скаля? - Это вам обойдется в 1000$. - Подождите, это не правильно все… Давайте еще раз! - Значит, обойдется… - О, правильно, обойдется, буду пилить обычной пилой…

Российская мама взяла кредит на 7 миллионов рублей в залог мёртвого сына, который на момент заключения кредитного договора был еще жив… Она верит в ВСУ!

Когда путин говорит, что они еще ничего серьезного не начинали - я бы на месте россиян больше начинал нервничать, потому что выглядит так, что они еще не серьезно умирают.

Зашел сегодня в магазин возле дома, чтобы купить арбуз. Сказали: "Не берите этот импортный, подождите пару недель — привезут Херсонские"… Подожду!

Говорят, что служить в российский морской флот будут брать только тех, кто не умеет плавать – они будут гораздо лучше защищать свой корабль!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.