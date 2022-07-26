Вселенная постоянно расширяется, потому что все хотят быть подальше от россии: новые шутки на злобу дня
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Четверг, 24 февраля, стал страшным днем для миллионов украинцев. Захватчик нагло ворвался на нашу землю, однако уже который месяц подряд получает достойный отпор на всех фронтах. Украинский народ даже в такие трудные времена смело и открыто смеется над врагом и придумывает смешные шутки о фейлах российских военных на украинских землях. А почему бы и нет? Ведь юмор может обрадовать нас даже во время боевых действий. К тому же некоторые анекдоты вселяют веру в то, что все обязательно будет хорошо.
"Телеграф" сделал подборку "народного творчества", которая заставит улыбнуться даже в столь трудные времена.
- Сколько будет стоить бензопила, чтобы пилить м*скаля?
- Это вам обойдется в 1000$.
- Подождите, это не правильно все… Давайте еще раз!
- Значит, обойдется…
- О, правильно, обойдется, буду пилить обычной пилой…
Российская мама взяла кредит на 7 миллионов рублей в залог мёртвого сына, который на момент заключения кредитного договора был еще жив… Она верит в ВСУ!
Когда путин говорит, что они еще ничего серьезного не начинали - я бы на месте россиян больше начинал нервничать, потому что выглядит так, что они еще не серьезно умирают.
Зашел сегодня в магазин возле дома, чтобы купить арбуз. Сказали: "Не берите этот импортный, подождите пару недель — привезут Херсонские"… Подожду!
Говорят, что служить в российский морской флот будут брать только тех, кто не умеет плавать – они будут гораздо лучше защищать свой корабль!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.