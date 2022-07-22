Новая украинская школа – это когда деньги собирают не на шторы, а на "Байрактары": смешные приколы на злобу дня

После того как президент россии владимир путин решил пойти войной на мирную Украину, в защиту своей родины стал каждый украинец. И пока военные обороняют ее территорию, простые украинцы защищают моральное состояние своих земляков, придумывая шутки о российских оккупантах. Сейчас сети можно найти много шуток о глупости российских военных. Это потому, что юмор действительно спасает: шутки не дают сойти с ума от тяжелых новостей.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.