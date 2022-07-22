Укр

Новая украинская школа – это когда деньги собирают не на шторы, а на "Байрактары": смешные приколы на злобу дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
465
Новая украинская школа – это когда деньги собирают не на шторы, а на "Байрактары": смешные приколы на злобу дня

Оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинцев

После того как президент россии владимир путин решил пойти войной на мирную Украину, в защиту своей родины стал каждый украинец. И пока военные обороняют ее территорию, простые украинцы защищают моральное состояние своих земляков, придумывая шутки о российских оккупантах. Сейчас сети можно найти много шуток о глупости российских военных. Это потому, что юмор действительно спасает: шутки не дают сойти с ума от тяжелых новостей.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие анекдоты из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Анекдоты про горящие склады россиян
Приколы про Джонсона
Мем про шойгу и путина
Анекдот про сирены в Москве
Приколы про Автоваз
Приколы про российскую армию
Мемы про Лепса
Анекдот про разговоры во время войны
Прикол про российский матерей
Шутки про Саддама Хусейна
Анекдот про смерть путина
Шутки про херсонские арбузы
Анекдоты про москалей
Шутки про Химарсы
Мем про войну

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.

Теги:
#Смех #Юмор #Позитив #Анекдот #Мемы #Приколы #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты #Анекдот дня