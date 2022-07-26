Всесвіт постійно розширюється, бо всі хочуть бути подалі від росії: нові жарти на злобу дня
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Четвер, 24 лютого, став страшним днем для мільйонів українців. Загарбник нахабно вдерся на нашу землю, проте вже котрий місяць поспіль отримує гідну відсіч на всіх фронтах. Український народ навіть у такі важкі часи сміливо і відкрито сміється з ворога і придумує смішні жарти про фэйли російських військових на українських землях. А чому б і ні? Адже гумор може розрадити нас навіть під час бойових дій. До того ж деякі анекдоти вселяють віру в те, що все неодмінно буде добре.
"Телеграф" зробив добірку "народної творчості", яка змусить усміхнутися навіть у такі важкі часи.
- Скільки коштуватиме бензопила, щоб пиляти м*скаля?
- Це вам обійдеться в 1000$.
- Зачекайте, це не правильно все… Давайте ще раз!
- Означає обійдеться…
- О, правильно, обійдеться, пилятиму звичайною пилою…
Російська мама взяла кредит на 7 мільйонів рублів в заставу мертвого сина, який на момент заключення кредитного договору був ще живий… Вона вірить в ЗСУ!
Коли путін говорить, що вони ще нічого серйозного не починали — я б на місці росіян більше починав нервувати, бо виглядає так, що вони ще не серйозно вмирають.
Зайшов сьогодні в магазин біля дому, щоб купити кавун. Сказали: "Не беріть цей імпортний, почекайте пару тижнів — завезуть Херсонські"… Почекаю!
Кажуть, що служити в російський морський флот будуть брати тільки тих хто не вміє плавати — вони будуть набагато краще захищати свій корабель!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.