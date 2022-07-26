Всесвіт постійно розширюється, бо всі хочуть бути подалі від росії: нові жарти на злобу дня

Гумор може відволікти нас під час бойових дій

Четвер, 24 лютого, став страшним днем для мільйонів українців. Загарбник нахабно вдерся на нашу землю, проте вже котрий місяць поспіль отримує гідну відсіч на всіх фронтах. Український народ навіть у такі важкі часи сміливо і відкрито сміється з ворога і придумує смішні жарти про фэйли російських військових на українських землях. А чому б і ні? Адже гумор може розрадити нас навіть під час бойових дій. До того ж деякі анекдоти вселяють віру в те, що все неодмінно буде добре.

"Телеграф" зробив добірку "народної творчості", яка змусить усміхнутися навіть у такі важкі часи.

- Скільки коштуватиме бензопила, щоб пиляти м*скаля? - Це вам обійдеться в 1000$. - Зачекайте, це не правильно все… Давайте ще раз! - Означає обійдеться… - О, правильно, обійдеться, пилятиму звичайною пилою…

Російська мама взяла кредит на 7 мільйонів рублів в заставу мертвого сина, який на момент заключення кредитного договору був ще живий… Вона вірить в ЗСУ!

Коли путін говорить, що вони ще нічого серйозного не починали — я б на місці росіян більше починав нервувати, бо виглядає так, що вони ще не серйозно вмирають.

Зайшов сьогодні в магазин біля дому, щоб купити кавун. Сказали: "Не беріть цей імпортний, почекайте пару тижнів — завезуть Херсонські"… Почекаю!

Кажуть, що служити в російський морський флот будуть брати тільки тих хто не вміє плавати — вони будуть набагато краще захищати свій корабель!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.