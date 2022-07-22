Нова українська школа – це коли гроші збирають не на штори, а на "Байрактари": смішні приколи на злобу дня

Після того, як президент росії володимир путін вирішив піти війною на мирну Україну, на захист своєї батьківщини став кожен українець. І доки військові обороняють її територію, прості українці захищають моральний стан своїх земляків, вигадуючи жарти про російських окупантів. Зараз мережі можна знайти багато жартів про дурість російських військових. Це тому, що гумор справді рятує: жарти не дають збожеволіти від важких новин.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в Росії та смерть путіна.