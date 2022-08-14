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Якщо ти хочеш сніданок у ліжко, лягай спати на кухні: позитивні жарти про початок дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Якщо ти хочеш сніданок у ліжко, лягай спати на кухні: позитивні жарти про початок дня Новина оновлена 14 серпня 2022, 09:19

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій!

З самого початку російського вторгнення в мережі стало з’являтися багато дотепних жартів і кумедних анекдотів про смерть російських окупантів. Однак не забуває народ і про "вічні" теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Наприклад про "добрий ранок".

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про ранок та ранні підйоми, які обов’язково піднімуть настрій усім без винятку. А можливо багато хто в цих жартах побачить себе.

Не розумію, коли люди встигають готувати собі на сніданок оладки та млинці, якщо всі сили йдуть на те, щоб підвестися з ліжка і не здохнути.

Анекдоти про ранок - Єдиний спосіб зробити ранок добрим - проспати його.

Сніданок — найголовніший прийом їжі. Тому я снідаю вранці, в обід і двічі ввечері.

Анекдоти про ранок - Звук будильника — найкраще снодійне вранці.

Я встаю, але дуже повільно. Збоку це виглядає, ніби я сплю до полудня, в результаті просплю все, що можна, і скрізь спізнюся.

Анекдоти про ранок - Він вимагав форель на сніданок, але мати дала йому ляща.

— У вас має бути мрія, щоб ви могли вставати вранці.

— Моя мрія і є не вставати зранку.

Анекдоти про ранок - — Сектор о 7-й годині ранку на барабані, ваше слово? - Ще 5 хвилин…

Щоб ваш настрій залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про суботу, а також веселі жарти про неділю.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Приколи #Анекдоти #Анекдот дня