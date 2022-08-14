Якщо ти хочеш сніданок у ліжко, лягай спати на кухні: позитивні жарти про початок дня

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій!

З самого початку російського вторгнення в мережі стало з’являтися багато дотепних жартів і кумедних анекдотів про смерть російських окупантів. Однак не забуває народ і про "вічні" теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Наприклад про "добрий ранок".

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про ранок та ранні підйоми, які обов’язково піднімуть настрій усім без винятку. А можливо багато хто в цих жартах побачить себе.

Не розумію, коли люди встигають готувати собі на сніданок оладки та млинці, якщо всі сили йдуть на те, щоб підвестися з ліжка і не здохнути.

Сніданок — найголовніший прийом їжі. Тому я снідаю вранці, в обід і двічі ввечері.

Я встаю, але дуже повільно. Збоку це виглядає, ніби я сплю до полудня, в результаті просплю все, що можна, і скрізь спізнюся.

— У вас має бути мрія, щоб ви могли вставати вранці. — Моя мрія і є не вставати зранку.

Щоб ваш настрій залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про суботу, а також веселі жарти про неділю.