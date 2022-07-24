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Вранці в неділю я віддаюсь своєму ліжечку повністю: ці анекдоти вас усміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Вранці в неділю я віддаюсь своєму ліжечку повністю: ці анекдоти вас усміхнуть

Підніміть собі настрій з нашими смішними жартами про неділю

Попри війну, розв’язану російськими окупантами, українці створюють нові жарти не лише на військову тематику.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам, щоб ми в черговий раз не забували про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди. Ми зробили добірку веселих анекдотів про неділю — вихідний день, після якого приходить важкий у всіх сенсах робочий понеділок. До речі, жарти про понеділок ми також маємо.

Нічим хорошим нічого не кінчається: народження – смертю, пляшка – похміллям, морозиво – ангіною, а неділя – понеділком.

анекдот про неділю

- Як називається те почуття, коли ти ніби стоїш на краю прірви, а на дні цієї прірви – пекло, чудовиська та вічні муки?

- Неділя.

анекдот про неділю

Коли сусід ранком у неділю починає робити ремонт, сподіваєшся лише на те, що він ігнорує техніку безпеки.

анекдот про неділю

Коли живеш один — посуд можна мити раз в день. І зазвичай цей день – неділя.

анекдот про неділю

- Але пам’ятай, мила Попелюшка: рівно опівночі неділя перетвориться на понеділок.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про суботу.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти