Бісить, коли в душі п’ятниця, а на дворі - понеділок: прикольні жарти цього дня
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Український народ не зламати навіть у такій ситуації як війна. Гумор у цьому тільки допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися від поганих новин. Звичайно, в мережі зараз можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" пропонує вам посміятися з жартів про понеділок, який у народі називають найважчим днем тижня.
Страта, гільйотина. Засуджений підіймає голову і питає у ката:
- А який сьогодні день?
- Понеділок!
- Ну, блін і починається тиждень…
- Ти хотів би працювати чотири дні на тиждень?
– Ні.
- Чому?
- Я і за понеділок страшенно втомлююся.
Літній понеділок викликає подвійні почуття. З одного боку - це начебто літо, але з іншого боку — це все ж таки понеділок.
- Добре, що сьогодні п’ятниця, можна нормально посидіти та випити.
- Олег, але сьогодні – понеділок!
- Неважливо, я вже налаштувався.
- Уявіть, що ви прокинулися в тілі людини, яку ненавидите!
- Та я щопонеділка так прокидаюся...
Нагадаємо, що 4 липня в Україні відзначають День Національної поліції. Пропонуємо посміятися з жартів про поліцейських.