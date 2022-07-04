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Бісить, коли в душі п’ятниця, а на дворі - понеділок: прикольні жарти цього дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Бісить, коли в душі п’ятниця, а на дворі - понеділок: прикольні жарти цього дня

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Український народ не зламати навіть у такій ситуації як війна. Гумор у цьому тільки допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися від поганих новин. Звичайно, в мережі зараз можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам посміятися з жартів про понеділок, який у народі називають найважчим днем тижня.

Страта, гільйотина. Засуджений підіймає голову і питає у ката:

- А який сьогодні день?

- Понеділок!

- Ну, блін і починається тиждень…

анекдот про понеділок

- Ти хотів би працювати чотири дні на тиждень?

– Ні.

- Чому?

- Я і за понеділок страшенно втомлююся.

анекдот про понеділок

Літній понеділок викликає подвійні почуття. З одного боку - це начебто літо, але з іншого боку — це все ж таки понеділок.

анекдот про понеділок

- Добре, що сьогодні п’ятниця, можна нормально посидіти та випити.

- Олег, але сьогодні – понеділок!

- Неважливо, я вже налаштувався.

анекдот про понеділок

- Уявіть, що ви прокинулися в тілі людини, яку ненавидите!

- Та я щопонеділка так прокидаюся...

Нагадаємо, що 4 липня в Україні відзначають День Національної поліції. Пропонуємо посміятися з жартів про поліцейських.

Теги:
#Жарти #Гумор #Понеділок #Анекдоти