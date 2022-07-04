Бісить, коли в душі п’ятниця, а на дворі - понеділок: прикольні жарти цього дня

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Український народ не зламати навіть у такій ситуації як війна. Гумор у цьому тільки допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися від поганих новин. Звичайно, в мережі зараз можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна, про невдачі російських окупантів або непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам посміятися з жартів про понеділок, який у народі називають найважчим днем тижня.

Страта, гільйотина. Засуджений підіймає голову і питає у ката: - А який сьогодні день? - Понеділок! - Ну, блін і починається тиждень…

- Ти хотів би працювати чотири дні на тиждень? – Ні. - Чому? - Я і за понеділок страшенно втомлююся.

Літній понеділок викликає подвійні почуття. З одного боку - це начебто літо, але з іншого боку — це все ж таки понеділок.

- Добре, що сьогодні п’ятниця, можна нормально посидіти та випити. - Олег, але сьогодні – понеділок! - Неважливо, я вже налаштувався.

- Уявіть, що ви прокинулися в тілі людини, яку ненавидите! - Та я щопонеділка так прокидаюся...

Нагадаємо, що 4 липня в Україні відзначають День Національної поліції. Пропонуємо посміятися з жартів про поліцейських.