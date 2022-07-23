Свою суботу я присвячую дивану: веселі жарти про вихідні
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Хороше почуття гумору — це завжди ознака хорошої людини, а вміння вдало і вчасно пожартувати — це фактично дар, і дуже добре, коли його використовують правильно і в правильному руслі. Адже гумор — це відмінний засіб від смутку, а також відмінний "засіб", щоб розрядити обстановку та уникнути незручних пауз у розмові. І навіть попри те, що українці останнім часом здебільшого жартують про росію та про дурість російських солдатів, не забувають і повсякденні жарти "про все на світі".
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про вихідні, які обов’язково піднімуть настрій усім без винятку.
— Дорогий, давай влаштуємо один одному чудові вихідні?
- Давай, звичайно.
— Тоді до понеділка?
Він глянув на себе в дзеркало. Повні очі вихідних. В одному субота, в іншому неділя.
— Що у вихідні робитимеш?
— Чудово лежати.
Неділя – день тижня із присмаком розчарування. Начебто і вихідний, але все одно щось не те.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.