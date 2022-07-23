Свою суботу я присвячую дивану: веселі жарти про вихідні

Смішні жарти про вихідні дні, в яких кожен впізнає себе.

Хороше почуття гумору — це завжди ознака хорошої людини, а вміння вдало і вчасно пожартувати — це фактично дар, і дуже добре, коли його використовують правильно і в правильному руслі. Адже гумор — це відмінний засіб від смутку, а також відмінний "засіб", щоб розрядити обстановку та уникнути незручних пауз у розмові. І навіть попри те, що українці останнім часом здебільшого жартують про росію та про дурість російських солдатів, не забувають і повсякденні жарти "про все на світі".

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про вихідні, які обов’язково піднімуть настрій усім без винятку.

— Дорогий, давай влаштуємо один одному чудові вихідні? - Давай, звичайно. — Тоді до понеділка?

Він глянув на себе в дзеркало. Повні очі вихідних. В одному субота, в іншому неділя.

— Що у вихідні робитимеш? — Чудово лежати.

Неділя – день тижня із присмаком розчарування. Начебто і вихідний, але все одно щось не те.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.