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Свою суботу я присвячую дивану: веселі жарти про вихідні

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Свою суботу я присвячую дивану: веселі жарти про вихідні Новина оновлена 23 липня 2022, 09:01

Смішні жарти про вихідні дні, в яких кожен впізнає себе.

Хороше почуття гумору — це завжди ознака хорошої людини, а вміння вдало і вчасно пожартувати — це фактично дар, і дуже добре, коли його використовують правильно і в правильному руслі. Адже гумор — це відмінний засіб від смутку, а також відмінний "засіб", щоб розрядити обстановку та уникнути незручних пауз у розмові. І навіть попри те, що українці останнім часом здебільшого жартують про росію та про дурість російських солдатів, не забувають і повсякденні жарти "про все на світі".

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про вихідні, які обов’язково піднімуть настрій усім без винятку.

— Дорогий, давай влаштуємо один одному чудові вихідні?

- Давай, звичайно.

— Тоді до понеділка?

Анекдоти про вихідні — На тижні всього 2 вихідні дні. Решта — безвихідні.

Він глянув на себе в дзеркало. Повні очі вихідних. В одному субота, в іншому неділя.

Анекдоти про вихідні — Який чудовий, насичений веселий день неділя – назад лягти спати чи поїсти?

— Що у вихідні робитимеш?

— Чудово лежати.

Анекдоти про вихідні — — Яка твоя найулюбленіша пора року? - Субота.

Неділя – день тижня із присмаком розчарування. Начебто і вихідний, але все одно щось не те.

Анекдоти про вихідні —Засинати, знаючи, що завтра нікуди не треба йти божественно.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.

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