Купив живий йогурт, вбив і з’їв: прикольні анекдоти про їжу

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху. Нічого, що в мережі багато жартів про російських окупантів. Не забуває народ і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися жартам про їжу.

Якщо варити пельмені 20 хв, то це все ще пельмені, якщо 40, то це макарони по-флотськи, а якщо 60 хв і посипати сиром, то - лазанья.

- Уявляєш, від мене пішла дружина! Тому доводиться харчуватись сухим кормом. - Це як? - Горішки, печиво та вобла.

З таким ростом цін на продукти їх треба їсти прямо в магазині, не доходячи до каси. Поки не подорожчали.

Весь світ — каструля, а ти — пельмень, що прилип до дна.

Якщо їсти на ніч молоко з огірками, то твоя фінська сантехніка окупиться швидше.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кохання.