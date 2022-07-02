Купил живой йогурт, убил и съел: прикольные анекдоты о еде

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха. Ничего, что в сети много шуток о российских оккупантах. Не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться шуткам о еде.

Если варить пельмени 20 мин, то это все еще пельмени, если 40, то это макароны по-флотски, а если 60 мин и посыпать сыром, то — лазанья.

- Представляешь, от меня ушла жена! Поэтому приходится питаться сухим кормом. - Это как? - Орешки, печенье и вобла.

С таким ростом цен на продукты их надо жрать прямо в магазине, не доходя до кассы. Пока не подорожали.

Весь мир — кастрюля, а ты — прилипший ко дну пельмешек.

Если жрать на ночь молоко с огурцами, то твоя финская сантехника окупится быстрее.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любви.