Купил живой йогурт, убил и съел: прикольные анекдоты о еде
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Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха. Ничего, что в сети много шуток о российских оккупантах. Не забывает народ и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.
"Телеграф" предлагает вам улыбнуться шуткам о еде.
Если варить пельмени 20 мин, то это все еще пельмени, если 40, то это макароны по-флотски, а если 60 мин и посыпать сыром, то — лазанья.
- Представляешь, от меня ушла жена! Поэтому приходится питаться сухим кормом.
- Это как?
- Орешки, печенье и вобла.
С таким ростом цен на продукты их надо жрать прямо в магазине, не доходя до кассы. Пока не подорожали.
Весь мир — кастрюля, а ты — прилипший ко дну пельмешек.
Если жрать на ночь молоко с огурцами, то твоя финская сантехника окупится быстрее.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о любви.