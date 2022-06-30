Если кто-то положил глаз на наши земли, значит этот глаз лишний! Новые анекдоты на злобу дня

Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. А поддерживать боевое настроение нам помогают шутки, придуманные на злобу дня. Собрали очередную подборку анекдотов о войне и оккупантах.

В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.

Дай мужчине рыбу, и он будет сыт один день. Дай ему наушники, и он будет 24 часа слушать "Доброго вечора!"

Дожил… Новость из видео — ВСУ показали, как уничтожили танк, воспринимается как легкая расслабляющая эротика…

По статистике, каждый 300-й россиянин не хочет воевать против Украины. А каждый 200-й почему-то даже и не ответил.

– Подскажите, пожалуйста, что на каникулах интересного читают ваши детки? – Статистику двухсотых россиян!

Люди, может кто-то имеет старые трусы, или собачьи будки… Отправим гуманитарку в россию!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.