Если кто-то положил глаз на наши земли, значит этот глаз лишний! Новые анекдоты на злобу дня
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Украинцы — самая позитивная нация в мире, ведь даже в самых сложных ситуациях мы не теряем чувство юмора. А поддерживать боевое настроение нам помогают шутки, придуманные на злобу дня. Собрали очередную подборку анекдотов о войне и оккупантах.
В этом материале "Телеграф" собрал лучшие шутки из соцсетей, которые поднимут настроение всем украинцам без исключения.
Дай мужчине рыбу, и он будет сыт один день. Дай ему наушники, и он будет 24 часа слушать "Доброго вечора!"
Дожил… Новость из видео — ВСУ показали, как уничтожили танк, воспринимается как легкая расслабляющая эротика…
По статистике, каждый 300-й россиянин не хочет воевать против Украины. А каждый 200-й почему-то даже и не ответил.
– Подскажите, пожалуйста, что на каникулах интересного читают ваши детки?
– Статистику двухсотых россиян!
Люди, может кто-то имеет старые трусы, или собачьи будки… Отправим гуманитарку в россию!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток о санкциях в россии и смерти путина.