Укр

Чем дороже человек, тем чаще мы ему выносим мозг: свежие шутки о любви, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Чем дороже человек, тем чаще мы ему выносим мозг: свежие шутки о любви, которые улыбнут Новость обновлена 01 июля 2022, 09:43

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про любовь и поднимайте себе настроение!

Разговаривают бедный и богатый:

— Я не верю, что любовь можно купить за деньги!

— Ну, за такие деньги, как у тебя, точно нельзя.

— Да нет, я имею в виду, любовь бывает такая чистая, бескорыстная…

— Ну, на такую и у меня не хватит…

анекдот про любовь

– Милый, посоветуй что-нибудь почитать?

– Почитай "Отче наш", пока я дочитываю переписку в твоём телефоне.

анекдот про влюбленных

- А как же любовь с первого взгляда ?

- Я плохо вижу, мне нужно пощупать.

анекдот про влюбленных

– Как у тебя с твоей девушкой?

– Мы расстались.

– А чего?

– Поругались. Она кричит: "Ты не любишь меня". Я ей: "Оля, да люблю я тебя!"

– А она?

– А она Лена.

анекдот о любви измену

– Дорогой, ты меня любишь?

– Да, ты у меня самая красивая, умная, стройная!

– А что же ты мне денег даешь, как убогой?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о семье.

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#Любовь #Шутки #Юмор #Анекдоты