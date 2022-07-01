Чем дороже человек, тем чаще мы ему выносим мозг: свежие шутки о любви, которые улыбнут
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Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.
"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про любовь и поднимайте себе настроение!
Разговаривают бедный и богатый:
— Я не верю, что любовь можно купить за деньги!
— Ну, за такие деньги, как у тебя, точно нельзя.
— Да нет, я имею в виду, любовь бывает такая чистая, бескорыстная…
— Ну, на такую и у меня не хватит…
– Милый, посоветуй что-нибудь почитать?
– Почитай "Отче наш", пока я дочитываю переписку в твоём телефоне.
- А как же любовь с первого взгляда ?
- Я плохо вижу, мне нужно пощупать.
– Как у тебя с твоей девушкой?
– Мы расстались.
– А чего?
– Поругались. Она кричит: "Ты не любишь меня". Я ей: "Оля, да люблю я тебя!"
– А она?
– А она Лена.
– Дорогой, ты меня любишь?
– Да, ты у меня самая красивая, умная, стройная!
– А что же ты мне денег даешь, как убогой?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о семье.