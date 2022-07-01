Чем дороже человек, тем чаще мы ему выносим мозг: свежие шутки о любви, которые улыбнут

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих

Если делать вывод по скорости появления среди украинцев новых шуток, совсем не скажешь, что в Украине идет война, ведь новые шутки в основном на военную тематику. Однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности даже в столь непростое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про любовь и поднимайте себе настроение!

Разговаривают бедный и богатый: — Я не верю, что любовь можно купить за деньги! — Ну, за такие деньги, как у тебя, точно нельзя. — Да нет, я имею в виду, любовь бывает такая чистая, бескорыстная… — Ну, на такую и у меня не хватит…

– Милый, посоветуй что-нибудь почитать? – Почитай "Отче наш", пока я дочитываю переписку в твоём телефоне.

- А как же любовь с первого взгляда ? - Я плохо вижу, мне нужно пощупать.

– Как у тебя с твоей девушкой? – Мы расстались. – А чего? – Поругались. Она кричит: "Ты не любишь меня". Я ей: "Оля, да люблю я тебя!" – А она? – А она Лена.

– Дорогой, ты меня любишь? – Да, ты у меня самая красивая, умная, стройная! – А что же ты мне денег даешь, как убогой?

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о семье.