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90% семейной жизни — это кричать "что?" из разных концов квартиры: смешные шутки про самых родных

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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90% семейной жизни — это кричать "что?" из разных концов квартиры: смешные шутки про самых родных Новость обновлена 29 июня 2022, 15:41

Оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинцев

Украинский народ не сломать даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это хороший способ немного отвлечься. И пусть большинство шуток о недальновидности и смерти кровавого диктатора путина, есть среди них и "вечные" темы, не теряющие своей актуальности.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о семье, в которых каждый узнает себя.

Одно из преимуществ семейной жизни — в супермаркете можно занять очередь сразу в две кассы.

Анекдоты про семью -Старая семейная традиция: переругаться за полчаса до выхода, а на празднике выглядеть, как семья года.

— Доченька, малышка моя! Ты почему такая грустная?

— У меня только что был неприятный разговор с твоей женой!

Анекдоты про семью - Женщина — хранительница домашнего очага, в котором сжигается семейный бюджет.

— Папочка, я хочу тебя поцеловать перед сном.

— Опоздала, доченька. Мама уже поцеловала и забрала все деньги.

Анекдоты про семью - Самый трудный год в семейной жизни — это текущий.

— Мама, муж меня обидел… Я еду к тебе!

— Нет, доченька, зло должно быть наказано — я еду к вам!

Анекдоты про семью - Плохая наследственность — это когда тебя вычеркнули из завещания.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.

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