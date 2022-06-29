90% семейной жизни — это кричать "что?" из разных концов квартиры: смешные шутки про самых родных

Оптимизм и хорошее чувство юмора заложены в генетическом коде украинцев

Украинский народ не сломать даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это хороший способ немного отвлечься. И пусть большинство шуток о недальновидности и смерти кровавого диктатора путина, есть среди них и "вечные" темы, не теряющие своей актуальности.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о семье, в которых каждый узнает себя.

Одно из преимуществ семейной жизни — в супермаркете можно занять очередь сразу в две кассы.

— Доченька, малышка моя! Ты почему такая грустная? — У меня только что был неприятный разговор с твоей женой!

— Папочка, я хочу тебя поцеловать перед сном. — Опоздала, доченька. Мама уже поцеловала и забрала все деньги.

— Мама, муж меня обидел… Я еду к тебе! — Нет, доченька, зло должно быть наказано — я еду к вам!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.