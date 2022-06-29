90% семейной жизни — это кричать "что?" из разных концов квартиры: смешные шутки про самых родных
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Украинский народ не сломать даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом только помогает, ведь это хороший способ немного отвлечься. И пусть большинство шуток о недальновидности и смерти кровавого диктатора путина, есть среди них и "вечные" темы, не теряющие своей актуальности.
Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о семье, в которых каждый узнает себя.
Одно из преимуществ семейной жизни — в супермаркете можно занять очередь сразу в две кассы.
— Доченька, малышка моя! Ты почему такая грустная?
— У меня только что был неприятный разговор с твоей женой!
— Папочка, я хочу тебя поцеловать перед сном.
— Опоздала, доченька. Мама уже поцеловала и забрала все деньги.
— Мама, муж меня обидел… Я еду к тебе!
— Нет, доченька, зло должно быть наказано — я еду к вам!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.