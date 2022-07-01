Чим дорожча людина, тим частіше ми їй виносимо мозок: свіжі жарти про кохання, які посміхнуть

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Якщо робити висновок щодо швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні йде війна, адже нові жарти здебільшого на військову тематику. Однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у такий непростий час.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам, щоби позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про кохання та піднімайте собі настрій!

Розмовляють бідний та багатий: — Я не вірю, що кохання можна купити за гроші! — Ну, за такі гроші, як у тебе, точно не можна. — Та ні, я маю на увазі, кохання буває таке чисте, безкорисливе… — Ну, на таке й у мене не вистачить…

- Любий, порадь щось почитати? - Почитай "Отче наш", поки я дочитую листування у твоєму телефоні.

- А як же кохання з першого погляду? - Я погано бачу, мені треба помацати.

- Як у тебе з твоєю дівчиною? - Ми розсталися. - А чого? - Посварилися. Вона кричить: "Ти не любиш мене". Я їй: "Олю, та люблю я тебе!" - А вона? - А вона Олена.

- Любий, ти мене кохаєш? - Так, ти в мене найкрасивіша, найрозумніша, найстрункіша! - А що ж ти мені грошей даєш, як убогій?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сім’ю.