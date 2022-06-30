Якщо хтось поклав око на наші землі, значить це око зайве! Нові анекдоти на злобу дня
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Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. А підтримувати бойовий настрій нам допомагають жарти, придумані на злобу дня. Зібрали чергову добірку анекдотів про війну та окупантів.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
Дай чоловіку рибу, і він буде ситий один день. Дай йому навушники, і він буде 24 години слухати "Доброго вечора!"
Дожився… Новина з відео — ЗСУ показали, як знищили танк, сприймається, як легка розслаблююча еротика…
За статистикою, кожен 300-й росіянин не хоче воювати проти України. А кожен 200-й чомусь навіть і не відповів.
- Підкажіть, будь ласка, що на канікулах цікаве читають ваші дітки?
- Статистику двохсотих росіян!
Люди, може хтось має старі труси, чи собачі будки… Відправимо гуманітарку в росію!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.