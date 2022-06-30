Якщо хтось поклав око на наші землі, значить це око зайве! Нові анекдоти на злобу дня

Оптимізм та гарне почуття гумору закладено у генетичному коді українців

Українці — найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найскладніших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. А підтримувати бойовий настрій нам допомагають жарти, придумані на злобу дня. Зібрали чергову добірку анекдотів про війну та окупантів.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Дай чоловіку рибу, і він буде ситий один день. Дай йому навушники, і він буде 24 години слухати "Доброго вечора!"

Дожився… Новина з відео — ЗСУ показали, як знищили танк, сприймається, як легка розслаблююча еротика…

За статистикою, кожен 300-й росіянин не хоче воювати проти України. А кожен 200-й чомусь навіть і не відповів.

- Підкажіть, будь ласка, що на канікулах цікаве читають ваші дітки? - Статистику двохсотих росіян!

Люди, може хтось має старі труси, чи собачі будки… Відправимо гуманітарку в росію!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.