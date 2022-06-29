90% сімейного життя — це кричати "що?" з різних кінців квартири: смішні жарти про найрідніших

Оптимізм та гарне почуття гумору закладено у генетичному коді українців

Український народ не зламати навіть у складних та стресових ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це добрий спосіб трохи відволіктися. І нехай більшість жартів про недалекоглядність і смерть кривавого диктатора путіна є серед них і "вічні" теми, що не втрачають своєї актуальності.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про сім’ю, в яких кожен пізнає себе.

Одна з переваг сімейного життя — у супермаркеті можна зайняти чергу одразу у дві каси.

— Доню, маленька моя! Ти чому така сумна? — У мене щойно була неприємна розмова з твоєю дружиною!

— Татку, я хочу тебе поцілувати перед сном. — Запізнилася, доню. Мама вже поцілувала та забрала всі гроші.

— Мамо, чоловік мене образив... Я їду до тебе! — Ні, доню, зло повинне бути покаране — я їду до вас!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.