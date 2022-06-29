90% сімейного життя — це кричати "що?" з різних кінців квартири: смішні жарти про найрідніших
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Український народ не зламати навіть у складних та стресових ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це добрий спосіб трохи відволіктися. І нехай більшість жартів про недалекоглядність і смерть кривавого диктатора путіна є серед них і "вічні" теми, що не втрачають своєї актуальності.
Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про сім’ю, в яких кожен пізнає себе.
Одна з переваг сімейного життя — у супермаркеті можна зайняти чергу одразу у дві каси.
— Доню, маленька моя! Ти чому така сумна?
— У мене щойно була неприємна розмова з твоєю дружиною!
— Татку, я хочу тебе поцілувати перед сном.
— Запізнилася, доню. Мама вже поцілувала та забрала всі гроші.
— Мамо, чоловік мене образив... Я їду до тебе!
— Ні, доню, зло повинне бути покаране — я їду до вас!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.