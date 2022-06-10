Когда ты пересолила борщ, ты просто переборщила с солью: лучшие анекдоты о еде

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

В это напряженное время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. И несмотря на то, что сейчас вниманию больше уделяется анекдотам на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любое время.

Мы собрали в этом материале лучшие анекдоты о любимой еде и напитках, которые поднимут настроение всем без исключения.

Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти ещё никто не просил добавки, все наедались с одной порции.

Самая большая загадка — это пирожки с начинкой. Угадай, с какой стороны пирожка она прячется, и что это: капуста, повидло или мясо.

— Странно, воздух — это же самый важный ресурс, почему никто до сих пор не придумал способ продавать его в ярких красочных упаковках? — Чипсы ты очевидно не покупаешь.

Два соседа встретились у подъезда: — Здорово! Откуда ты? — Да из магазина, вот затарился, колбаски взял, курочку копченую, да рулон бумаги туалетной. — Я как-то такую курочку тоже купил, так мне одного рулона не хватило…

До чего нелепая фраза: "люблю вкусно поесть". Можно подумать, на свете существуют люди, которые не любят есть, или люди, которые любят есть невкусную еду.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о морге и патологоанатомах.