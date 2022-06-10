Коли ти пересолила борщ, ти просто переборщила з сіллю: найкращі анекдоти про їжу
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У цей напружений час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-який час.
Ми зібрали в цьому матеріалі найкращі анекдоти про улюблену їжу та напої, які піднімуть настрій усім без винятку.
Немає нічого ситнішого, ніж вівсянка. На моїй пам’яті ще ніхто не просив добавки, всі наїдались з однієї порції.
Найбільша загадка – це пиріжки з начинкою. Вгадай, з якого боку пиріжка вона ховається, і що це: капуста, повидло чи м’ясо.
— Дивно, повітря — це найважливіший ресурс, чому ніхто досі не придумав спосіб продавати його в яскравих барвистих упаковках?
— Чіпси ти, очевидно, не купуєш.
Два сусіди зустрілися біля під’їзду:
- Здоров! Звідки ти?
- Та з крамниці, ось затарився, ковбаски взяв, курочку копчену, та рулон туалетного паперу.
- Я якось таку курочку теж купив, так мені одного рулону не вистачило…
До чого безглузда фраза: "люблю смачно поїсти". Можна подумати, що на світі існують люди, які не люблять їсти, або люди, які люблять їсти несмачну їжу.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про морг і патологоанатомів.