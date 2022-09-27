Если чемодан закрывается, значит в него можно еще что-то положить: уморительные шутки про туристов
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- 2005
Во вторник, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма, и в честь этого праздника "Телеграф" собрал подборку уморительных анекдотов и шуток на эту тему. Мы надеемся, что эти веселые приколы про путешественников, туристов и туризм обязательно поднимут вам настроение.
В туристическую фирму звонит разгневанный клиент:
— Вы что мне продали? Вы же сказали, что тут первая линия и я до пляжа смогу пешком ходить! Оказалось, что тут море в 10 км!
— О, не волнуйтесь так. Это отлив.
- Цель вашего путешествия?
— Повыпендриваться в Инстаграме.
Основополагающая суть туризма — взять с собой побольше, уйти подальше и там все это быстро сожрать!
Работаю в тур-агентстве. Туристы только что прислали сообщение: "Спасибо, нам так нравится здесь в Турции!". Написать им, что они в Египте или не надо?
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.