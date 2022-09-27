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Если чемодан закрывается, значит в него можно еще что-то положить: уморительные шутки про туристов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
2005
Если чемодан закрывается, значит в него можно еще что-то положить: уморительные шутки про туристов Новость обновлена 27 сентября 2022, 11:11

Шутки, которые обязательно подарят вам улыбку.

Во вторник, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма, и в честь этого праздника "Телеграф" собрал подборку уморительных анекдотов и шуток на эту тему. Мы надеемся, что эти веселые приколы про путешественников, туристов и туризм обязательно поднимут вам настроение.

В туристическую фирму звонит разгневанный клиент:

— Вы что мне продали? Вы же сказали, что тут первая линия и я до пляжа смогу пешком ходить! Оказалось, что тут море в 10 км!

— О, не волнуйтесь так. Это отлив.

Анекдоты про путешествия

- Цель вашего путешествия?

— Повыпендриваться в Инстаграме.

Анекдоты про туризм

Основополагающая суть туризма — взять с собой побольше, уйти подальше и там все это быстро сожрать!

Анекдоты про туристов

Работаю в тур-агентстве. Туристы только что прислали сообщение: "Спасибо, нам так нравится здесь в Турции!". Написать им, что они в Египте или не надо?

Анекдоты про отпуск

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.

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