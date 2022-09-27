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Якщо валіза не закривається, значить в неї можна ще щось покласти: веселі жарти про туристів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Якщо валіза не закривається, значить в неї можна ще щось покласти: веселі жарти про туристів Новина оновлена 27 вересня 2022, 11:11

Жарти, які обов’язково подарують вам посмішку.

У вівторок, 27 вересня, відзначається Всесвітній день туризму, і на честь цього свята "Телеграф" зібрав добірку кумедних анекдотів та жартів на цю тему. Ми сподіваємося, що ці веселі приколи про мандрівників, туристів та туризм обов’язково піднімуть вам настрій.

У туристичну фірму дзвонить розгніваний клієнт:

— Ви що мені продали? Ви ж сказали, що тут перша лінія, і я до пляжу зможу пішки ходити! Виявилося, що тут море за 10 км!

— Не хвилюйтеся так. Це відлив.

Анекдоти про мандрівки

- Ціль вашої подорожі?

— Повипендрюватись в Інстаграмі.

Анекдоти про туризм

Основна суть туризму — взяти з собою якомога більше, піти подалі і там все це швидко зжерти!

Анекдоти про туристів

Працюю у тур-агентстві. Туристи щойно надіслали повідомлення: "Дякую, нам так подобається тут у Туреччині!". Написати їм, що вони в Єгипті чи не треба?

Анекдоти про відпустку

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.

Теги:
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