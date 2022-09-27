Якщо валіза не закривається, значить в неї можна ще щось покласти: веселі жарти про туристів

У туристичну фірму дзвонить розгніваний клієнт:

— Ви що мені продали? Ви ж сказали, що тут перша лінія, і я до пляжу зможу пішки ходити! Виявилося, що тут море за 10 км!

— Не хвилюйтеся так. Це відлив.