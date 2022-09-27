Якщо валіза не закривається, значить в неї можна ще щось покласти: веселі жарти про туристів
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У вівторок, 27 вересня, відзначається Всесвітній день туризму, і на честь цього свята "Телеграф" зібрав добірку кумедних анекдотів та жартів на цю тему. Ми сподіваємося, що ці веселі приколи про мандрівників, туристів та туризм обов’язково піднімуть вам настрій.
У туристичну фірму дзвонить розгніваний клієнт:
— Ви що мені продали? Ви ж сказали, що тут перша лінія, і я до пляжу зможу пішки ходити! Виявилося, що тут море за 10 км!
— Не хвилюйтеся так. Це відлив.
- Ціль вашої подорожі?
— Повипендрюватись в Інстаграмі.
Основна суть туризму — взяти з собою якомога більше, піти подалі і там все це швидко зжерти!
Працюю у тур-агентстві. Туристи щойно надіслали повідомлення: "Дякую, нам так подобається тут у Туреччині!". Написати їм, що вони в Єгипті чи не треба?
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.