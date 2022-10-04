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Говорят, что смех способствует похудению… Помогите высмеять 12 килограмм! Веселые шутки про лишний вес

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Говорят, что смех способствует похудению… Помогите высмеять 12 килограмм! Веселые шутки про лишний вес Новость обновлена 04 октября 2022, 10:02

Смешная порция самых веселых шуток на сайте "Телеграф"

Похудение — это "больная" тема практически каждой девушки, даже если у нее хорошие формы. А еще, похудение — это достаточно популярна, а главное всегда актуальная тема для шуток, приколов и анекдотов.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про диеты и похудение и поднимайте себе настроение в этот холодный вторник.

- Важнейший элемент в похудении — это сон!

— Это как?

— Вовремя не уснул — обожрался пирогами!

Анекдот про похудение

Фотографии, на которых человек похудел со 120 до 60 килограмм, круто воодушевляют. Ты понимаешь, что похудеть можно всегда и продолжаешь жрать.

Шутки про диету

— Быстро втянутый живот не считается пузярой.

— А что ещё можете предложить для похудения?

Анекдот о взвешивании

В аптеке.

— Скажите, у вас есть пластыри для похудения?

— Есть.

— Покажите.

— Любые берите – главное, наклеивать на рот…

Приколы про похудение

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.

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