Говорят, что смех способствует похудению… Помогите высмеять 12 килограмм! Веселые шутки про лишний вес

Похудение — это "больная" тема практически каждой девушки, даже если у нее хорошие формы. А еще, похудение — это достаточно популярна, а главное всегда актуальная тема для шуток, приколов и анекдотов.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про диеты и похудение и поднимайте себе настроение в этот холодный вторник.

- Важнейший элемент в похудении — это сон! — Это как? — Вовремя не уснул — обожрался пирогами!

Фотографии, на которых человек похудел со 120 до 60 килограмм, круто воодушевляют. Ты понимаешь, что похудеть можно всегда и продолжаешь жрать.

— Быстро втянутый живот не считается пузярой. — А что ещё можете предложить для похудения?

В аптеке. — Скажите, у вас есть пластыри для похудения? — Есть. — Покажите. — Любые берите – главное, наклеивать на рот…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.