Говорят, что смех способствует похудению… Помогите высмеять 12 килограмм! Веселые шутки про лишний вес
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Похудение — это "больная" тема практически каждой девушки, даже если у нее хорошие формы. А еще, похудение — это достаточно популярна, а главное всегда актуальная тема для шуток, приколов и анекдотов.
"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям, чтобы позитив сопровождал вас целый день. Читайте смешные анекдоты и шутки про диеты и похудение и поднимайте себе настроение в этот холодный вторник.
- Важнейший элемент в похудении — это сон!
— Это как?
— Вовремя не уснул — обожрался пирогами!
Фотографии, на которых человек похудел со 120 до 60 килограмм, круто воодушевляют. Ты понимаешь, что похудеть можно всегда и продолжаешь жрать.
— Быстро втянутый живот не считается пузярой.
— А что ещё можете предложить для похудения?
В аптеке.
— Скажите, у вас есть пластыри для похудения?
— Есть.
— Покажите.
— Любые берите – главное, наклеивать на рот…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о еде.