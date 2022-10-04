Кажуть, що сміх сприяє схудненню… Допоможіть висміяти 12 кілограмів! Веселі жарти про зайву вагу

Схуднення — це "хвора" тема практично кожної дівчини, навіть якщо вона має гарні форми. А ще схуднення — це досить популярна, а головне завжди актуальна тема для жартів, приколів та анекдотів.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам, щоби позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти про дієти та схуднення та підіймайте собі настрій цього холодного вівторка.

- Найважливіший елемент у схудненні – це сон! - Це як? — Вчасно не заснув — об’ївся пирогами!

Фотографії, на яких людина схудла зі 120 до 60 кілограм, круто надихають. Ти розумієш, що схуднути можна завжди і продовжуєш жерти.

— Швидко втягнутий живіт не вважається пузом. — А що ще ви можете запропонувати для схуднення?

В аптеці. — Скажіть, у вас є пластирі для схуднення? - Є. - Покажіть. — Будь-які беріть – головне, наклеювати на рот…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про їжу.