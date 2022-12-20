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Шампанское — это просто новогоднее пиво: уморительные шутки про шипучий напиток

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Шампанское — это просто новогоднее пиво: уморительные шутки про шипучий напиток Новость обновлена 20 декабря 2022, 09:49

Шутки и приколы, которые обязательно поднимут вам настроение на весь день

Новый год уже стремительно приближается и во многих городах, на сколько это возможно, уже царит праздничная атмосфера — как минимум нас радуют красиво украшенные елки, о которых мы уже шутили ранее. А теперь мы прелагаем вам посмеяться над еще одним новогодним атрибутом, а именно шампанским.

"Телеграф" собрал для вас самые смешные и веселы шутки про этот шипучий и игривый напиток, в котором на Новый год все сжигают бумажки со своими заветными мечтами и желаниями, чтобы они сбилиь. Читайте и улыбайтесь.

Во время открывания бутылки шампанского зубами первое, что приходит в голову — это пробка.

Анекдот про алкоголь

— Официант, всем шампанского за мой счет!

— Но вы здесь один.

— Я знаю.

Анекдоты про алкоголь

Говорят, если съесть шоколадку — сразу поднимается настроение. Врут! Надо еще и шампанским запивать…

Анекдоты про шампанское и женщин

Всегда держите бутылку шампанского в холодильнике для особых случаев. Иногда особым случаем может быть то, что у вас есть бутылка шампанского в холодильнике!

Анекдоты про шампанское

Сантехник Петров рискнул и разбавил спирт лимонадом "Буратино". Кто не рискует — тот не пьёт шампанского!

Если этой подборки Вам показалось мало для поднятия настроения, предлагаем еще посмотреть смешное видео, как коты переворачивают ёлки.

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