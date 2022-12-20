Шампанское — это просто новогоднее пиво: уморительные шутки про шипучий напиток
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Новый год уже стремительно приближается и во многих городах, на сколько это возможно, уже царит праздничная атмосфера — как минимум нас радуют красиво украшенные елки, о которых мы уже шутили ранее. А теперь мы прелагаем вам посмеяться над еще одним новогодним атрибутом, а именно шампанским.
"Телеграф" собрал для вас самые смешные и веселы шутки про этот шипучий и игривый напиток, в котором на Новый год все сжигают бумажки со своими заветными мечтами и желаниями, чтобы они сбилиь. Читайте и улыбайтесь.
Во время открывания бутылки шампанского зубами первое, что приходит в голову — это пробка.
— Официант, всем шампанского за мой счет!
— Но вы здесь один.
— Я знаю.
Говорят, если съесть шоколадку — сразу поднимается настроение. Врут! Надо еще и шампанским запивать…
Всегда держите бутылку шампанского в холодильнике для особых случаев. Иногда особым случаем может быть то, что у вас есть бутылка шампанского в холодильнике!
Сантехник Петров рискнул и разбавил спирт лимонадом "Буратино". Кто не рискует — тот не пьёт шампанского!
Если этой подборки Вам показалось мало для поднятия настроения, предлагаем еще посмотреть смешное видео, как коты переворачивают ёлки.