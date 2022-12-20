Шампанське — це просто новорічне пиво: смішні жарти про шипучий напій

Жарти та приколи, які обов’язково піднімуть вам настрій на весь день

Новий рік вже стрімко наближається і в багатьох містах, наскільки це можливо, панує вже святкова атмосфера — як мінімум нас радують красиво прикрашені ялинки, про які ми вже жартували раніше. А тепер ми пропонуємо вам посміятися з ще одного новорічного атрибута, а саме шампанського.

"Телеграф" зібрав для вас найсмішніші і найвеселіші жарти про цей шипучий і грайливий напій, в якому на Новий рік усі спалюють листочки з своїми заповітними мріями та бажаннями, щоб вони здійснились. Читайте та посміхайтеся.

Під час відкривання пляшки шампанського зубами перше, що приходить в голову — це пробка.

- Офіціанте, всім шампанського за мій рахунок! — Але ж ви тут один. - Я знаю.

Кажуть, якщо з’їсти шоколадку — одразу піднімається настрій. Брешуть! Треба ще й шампанським запивати.

Завжди тримайте пляшку шампанського у холодильнику для особливих випадків. Іноді особливим випадком може бути те, що у вас є пляшка шампанського у холодильнику!

Сантехнік Петров ризикнув та розбавив спирт лимонадом "Буратіно". Хто не ризикує – той не п’є шампанського!

Якщо цієї підбірки Вам здалося мало для підняття настрою, пропонуємо ще подивитися смішне відео, як коти перевертають ялинки.