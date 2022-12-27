Сколько сейчас стоит операция по смене знака зодиака? Веселые шутки про гороскопы

Веря или не веря, но каждый из нас хоть раз та и посматривал в свой гороскоп на день/неделю/месяц/год, чтобы узнать, что же ему подготовили звезды. Ну в общий гороскоп про каждый знак Зодиака заглядывал точно каждый, и теперь вы наверняка на глаз сможете по характеру отличить Льва от Козерога. Именно о любителях гороскопов мы и хотим сегодня пошутить.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию — подборку лучших анекдотов об астрологах, гороскопах и знаках Зодиака, которые точно приподнимут настроение всем нашим читателям.

Откуда берутся люди родившиеся в ноябре? Капуста уже заквашена, аисты улетели. Надо полагать, что поскольку они Скорпионы, то вылезают из под камней.

Если у тебя не сбываются гороскопы — задумайся, может родители не знают дату твоего рождения, а просто купили тебя у цыган в детстве.

В гороскопе прочитал, что во второй половине жизни меня ждёт успех, процветание, благополучие!… Блин… это ж сколько мне Боженька отмерил? Мне уже 55, а у меня все еще первая половина жизни…

Мужик в секс-шопе спрашивает: — Девушка, скажите, а вон та надувная кукла, когда была сделана? Девушка смотрит: — 12 января 2017 года… — Ясно, Козерог, не подходит…

Каждый вечер жена находит в интернете гороскоп для меня. И каждый раз астрологи пишут, что мне завтра ни в коем случае нельзя пить…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.