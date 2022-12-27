Укр

Сколько сейчас стоит операция по смене знака зодиака? Веселые шутки про гороскопы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
golapravda.blog Новость обновлена 27 декабря 2022, 09:52

Веселитесь вместе с нами и нашими уморительные шутками

Веря или не веря, но каждый из нас хоть раз та и посматривал в свой гороскоп на день/неделю/месяц/год, чтобы узнать, что же ему подготовили звезды. Ну в общий гороскоп про каждый знак Зодиака заглядывал точно каждый, и теперь вы наверняка на глаз сможете по характеру отличить Льва от Козерога. Именно о любителях гороскопов мы и хотим сегодня пошутить.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию — подборку лучших анекдотов об астрологах, гороскопах и знаках Зодиака, которые точно приподнимут настроение всем нашим читателям.

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Мужик в секс-шопе спрашивает:

— Девушка, скажите, а вон та надувная кукла, когда была сделана?

Девушка смотрит:

— 12 января 2017 года…

— Ясно, Козерог, не подходит…

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