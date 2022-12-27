Скільки зараз коштує операція зі зміни знаку зодіаку? Веселі жарти про гороскопи

Вірячи чи не вірячи, але кожен із нас хоч раз та й поглядав у свій гороскоп на день/тиждень/місяць/рік, щоб дізнатися, що ж йому підготували зірки. Ну в загальний гороскоп про кожен знак Зодіаку заглядав точно кожен, і тепер ви, напевно, на око зможете за характером відрізнити Лева від Козерога. Саме про шанувальників гороскопів ми й хочемо сьогодні пожартувати.

"Телеграф" пропонує вашій увазі — добірку найкращих анекдотів про астрологів, гороскопів і знаки Зодіаку, які точно піднімуть настрій усім нашим читачам.

Звідки беруться люди, які народилися в листопаді? Капуста вже заквашена, лелеки відлетіли. Мабуть, що оскільки вони Скорпіони, то вилазять з-під каміння.

Якщо в тебе не справджуються гороскопи — задумайся, може, батьки не знають дату твого народження, а просто купили тебе у циган у дитинстві.

У гороскопі прочитав, що в другій половині життя на мене чекає успіх, процвітання, благополуччя!… Блін… це ж скільки мені Боженька відміряв? Мені вже 55, а в мене досі перша половина життя…

Чоловік у секс-шопі запитує: — Дівчино, скажіть, а от та надувна лялька, коли була зроблена? Дівчина дивиться: - 12 січня 2017 року. - Ясно, Козеріг, не підходить ...

Щовечора дружина знаходить в інтернеті гороскоп для мене. І щоразу астрологи пишуть, що мені завтра в жодному разі не можна пити…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.