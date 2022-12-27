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Скільки зараз коштує операція зі зміни знаку зодіаку? Веселі жарти про гороскопи

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
golapravda.blog Новина оновлена 27 грудня 2022, 09:52

Веселіться разом з нами та нашими смішними жартами

Вірячи чи не вірячи, але кожен із нас хоч раз та й поглядав у свій гороскоп на день/тиждень/місяць/рік, щоб дізнатися, що ж йому підготували зірки. Ну в загальний гороскоп про кожен знак Зодіаку заглядав точно кожен, і тепер ви, напевно, на око зможете за характером відрізнити Лева від Козерога. Саме про шанувальників гороскопів ми й хочемо сьогодні пожартувати.

"Телеграф" пропонує вашій увазі — добірку найкращих анекдотів про астрологів, гороскопів і знаки Зодіаку, які точно піднімуть настрій усім нашим читачам.

Звідки беруться люди, які народилися в листопаді? Капуста вже заквашена, лелеки відлетіли. Мабуть, що оскільки вони Скорпіони, то вилазять з-під каміння.

Анекдоти про знаки Зодіаку

Якщо в тебе не справджуються гороскопи — задумайся, може, батьки не знають дату твого народження, а просто купили тебе у циган у дитинстві.

Анекдоти про Водоліїв

У гороскопі прочитав, що в другій половині життя на мене чекає успіх, процвітання, благополуччя!… Блін… це ж скільки мені Боженька відміряв? Мені вже 55, а в мене досі перша половина життя…

Анекдоти про гороскоп

Чоловік у секс-шопі запитує:

— Дівчино, скажіть, а от та надувна лялька, коли була зроблена?

Дівчина дивиться:

- 12 січня 2017 року.

- Ясно, Козеріг, не підходить ...

Анекдоти про астрлогію

Щовечора дружина знаходить в інтернеті гороскоп для мене. І щоразу астрологи пишуть, що мені завтра в жодному разі не можна пити…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.

Теги:
#Знаки зодіаку #Сміх #Жарти #Гумор #Анекдот #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти