Ох, не випадково в гороскопі терези поряд з дівою: кумедні жарти та приколи про астрологію
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У цей складний час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про астрологів, гороскопи та знаки Зодіаку, які піднімуть настрій усім без винятку.
Вважаю людей, які вірять у гороскопи, ідіотами. Як можна в це вірити, мені навіть ворожка сказала, що все це маячня.
Чоловік у секс-шопі запитує:
— Дівчино, скажіть, а от та надувна лялька, коли була зроблена?
Дівчина дивиться:
- 12 січня 2017 року.
— Ясно, Козеріг, не підходить.
Невже в наш час ще хтось вірить у гороскопи?! Люди, зрозумійте вже нарешті, що ви самі без усяких гороскопів можете побудувати своє щастя, особливо, якщо уникатимете Скорпіонів.
У редакції газети складається гороскоп наступного тижня.
- Мишко, ти хто по гороскопу?
- Скорпіон.
- Так і запишемо. "Наступного тижня Скорпіони повинні віддати борги, інакше на них чекають великі неприємності…"
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.