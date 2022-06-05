Ох, не випадково в гороскопі терези поряд з дівою: кумедні жарти та приколи про астрологію

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих.

У цей складний час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про астрологів, гороскопи та знаки Зодіаку, які піднімуть настрій усім без винятку.

Вважаю людей, які вірять у гороскопи, ідіотами. Як можна в це вірити, мені навіть ворожка сказала, що все це маячня.

Чоловік у секс-шопі запитує: — Дівчино, скажіть, а от та надувна лялька, коли була зроблена? Дівчина дивиться: - 12 січня 2017 року. — Ясно, Козеріг, не підходить.

Невже в наш час ще хтось вірить у гороскопи?! Люди, зрозумійте вже нарешті, що ви самі без усяких гороскопів можете побудувати своє щастя, особливо, якщо уникатимете Скорпіонів.

У редакції газети складається гороскоп наступного тижня. - Мишко, ти хто по гороскопу? - Скорпіон. - Так і запишемо. "Наступного тижня Скорпіони повинні віддати борги, інакше на них чекають великі неприємності…"

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.