Ох, не случайно в гороскопе весы рядом с девой: забавные шутки и приколы про астрологию

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих.

В это сложное время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты об астрологах, гороскопах и знаках Зодиака, которые поднимут настроение всем без исключения.

Считаю людей, которые верят в гороскопы, идиотами. Как можно в это верить, мне даже гадалка сказала, что все это бред…

Мужик в секс-шопе спрашивает: — Девушка, скажите, а вон та надувная кукла, когда была сделана? Девушка смотрит: — 12 января 2017 года… — Ясно, Козерог, не подходит…

Неужели в наше время кто-то ещё верит в гороскопы?! Люди, поймите уже наконец, что вы сами без всяких гороскопов можете построить своё счастье, особенно, если будете избегать Скорпионов.

В редакции газеты сочиняется гороскоп на следующую неделю. — Миша, ты кто по гороскопу? — Скорпион. — Так и запишем. "На следующей неделе Скорпионы должны отдать долги, иначе их ждут крупные неприятности…"

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.