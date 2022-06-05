Ох, не случайно в гороскопе весы рядом с девой: забавные шутки и приколы про астрологию
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 287
В это сложное время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты об астрологах, гороскопах и знаках Зодиака, которые поднимут настроение всем без исключения.
Считаю людей, которые верят в гороскопы, идиотами. Как можно в это верить, мне даже гадалка сказала, что все это бред…
Мужик в секс-шопе спрашивает:
— Девушка, скажите, а вон та надувная кукла, когда была сделана?
Девушка смотрит:
— 12 января 2017 года…
— Ясно, Козерог, не подходит…
Неужели в наше время кто-то ещё верит в гороскопы?! Люди, поймите уже наконец, что вы сами без всяких гороскопов можете построить своё счастье, особенно, если будете избегать Скорпионов.
В редакции газеты сочиняется гороскоп на следующую неделю.
— Миша, ты кто по гороскопу?
— Скорпион.
— Так и запишем. "На следующей неделе Скорпионы должны отдать долги, иначе их ждут крупные неприятности…"
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.