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Ох, не случайно в гороскопе весы рядом с девой: забавные шутки и приколы про астрологию

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ох, не случайно в гороскопе весы рядом с девой: забавные шутки и приколы про астрологию Новость обновлена 05 июня 2022, 13:43

Благодаря юмору и шуткам украинцы подбадривают себя и окружающих.

В это сложное время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

"Телеграф" собрал в этом материале лучшие анекдоты об астрологах, гороскопах и знаках Зодиака, которые поднимут настроение всем без исключения.

Считаю людей, которые верят в гороскопы, идиотами. Как можно в это верить, мне даже гадалка сказала, что все это бред…

Мужик в секс-шопе спрашивает:

— Девушка, скажите, а вон та надувная кукла, когда была сделана?

Девушка смотрит:

— 12 января 2017 года…

— Ясно, Козерог, не подходит…

Неужели в наше время кто-то ещё верит в гороскопы?! Люди, поймите уже наконец, что вы сами без всяких гороскопов можете построить своё счастье, особенно, если будете избегать Скорпионов.

В редакции газеты сочиняется гороскоп на следующую неделю.

— Миша, ты кто по гороскопу?

— Скорпион.

— Так и запишем. "На следующей неделе Скорпионы должны отдать долги, иначе их ждут крупные неприятности…"

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о работе.

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