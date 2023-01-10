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Странные люди: пукнуть стесняются, а курить — гордятся! Веселые шутки про вредные привычки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Странные люди: пукнуть стесняются, а курить — гордятся! Веселые шутки про вредные привычки Новость обновлена 10 января 2023, 09:47

Поднимайте себе настроение и бросайте все плохие привычки

Курение — это плохо, но не тогда когда о нем только читаешь, да еще и анекдоты. Тогда-то эта вредная привычка даже в пользу, ведь смех и хорошее настроение только увеличивают длительность вашей жизни.

"Телеграф" собрал самые веселые шутки про курение и сигареты, над которыми можно хорошенько посмеяться.

Замечали, что люди курят кальян в ресторанах с таким видом, будто только что завоевали Константинополь?

Анекдоты про курение
Анекдоты про курение

Сегодня, придя домой, я почувствовал отвратительный запах из кошачьего лотка.

Я проверил — так и есть, шерстяной ублюдок курил там IQOS.

Анекдоты про табак
Анекдоты про табак

Если в позднее время в темном месте у вас попросят закурить, то помните, что Минздрав вас предупреждал.

Анекдоты про вредные привычки
Анекдоты про вредные привычки

— Как Вы смогли бросить курить?

— Я просто перестал вставлять сигареты в рот и поджигать их. Невероятно, но это сработало!

Анекдоты про курильщиков
Анекдоты про курильщиков

Все очень удивляются тому, что я не курю и не пью, спрашивают почему, а я отвечаю: "Так получилось, братан, связалась с хорошей компанией в молодости, а потом пошло-поехало: гимназия, университет, нормальная работа".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.

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