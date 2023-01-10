Дивні люди: пукнути соромляться, а курити — пишаються! Веселі жарти про шкідливі звички

Куріння — це погано, але не тоді, коли про нього тільки читаєш, та ще й анекдоти. Тоді ця шкідлива звичка навіть йде на користь, адже сміх і гарний настрій лише збільшують тривалість вашого життя.

"Телеграф" зібрав найвеселіші жарти про куріння та сигарети, з яких можна гарненько посміятися.

Помічали, що люди курять кальян у ресторанах з таким виглядом, ніби щойно завоювали Константинополь?

Сьогодні, прийшовши додому, я відчув огидний запах із котячого лотка. Я перевірив — так і є, вовняний ублюдок курив там IQOS.

Якщо пізній час у темному місці у вас попросять закурити, то пам’ятайте, що МОЗ вас попереджало.

- Як Ви змогли кинути палити? — Я просто перестав вставляти сигарети в рота і підпалювати їх. Неймовірно, але це спрацювало!

Всі дуже дивуються з того, що я не курю і не п’ю, питають чому, а я відповідаю: "Так вийшло, братику, зв’язалася з гарною компанією в молодості, а потім пішло-поїхало: гімназія, університет, нормальна робота".

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про пенсіонерів.