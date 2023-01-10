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Дивні люди: пукнути соромляться, а курити — пишаються! Веселі жарти про шкідливі звички

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Дивні люди: пукнути соромляться, а курити — пишаються! Веселі жарти про шкідливі звички Новина оновлена 10 січня 2023, 09:47

Піднімайте собі настрій та кидайте всі погані звички

Куріння — це погано, але не тоді, коли про нього тільки читаєш, та ще й анекдоти. Тоді ця шкідлива звичка навіть йде на користь, адже сміх і гарний настрій лише збільшують тривалість вашого життя.

"Телеграф" зібрав найвеселіші жарти про куріння та сигарети, з яких можна гарненько посміятися.

Помічали, що люди курять кальян у ресторанах з таким виглядом, ніби щойно завоювали Константинополь?

Анекдоти про куріння

Сьогодні, прийшовши додому, я відчув огидний запах із котячого лотка.

Я перевірив — так і є, вовняний ублюдок курив там IQOS.

Анекдоти про тютюн

Якщо пізній час у темному місці у вас попросять закурити, то пам’ятайте, що МОЗ вас попереджало.

Анекдоти про шкідливі звички

- Як Ви змогли кинути палити?

— Я просто перестав вставляти сигарети в рота і підпалювати їх. Неймовірно, але це спрацювало!

Анекдоти про курців

Всі дуже дивуються з того, що я не курю і не п’ю, питають чому, а я відповідаю: "Так вийшло, братику, зв’язалася з гарною компанією в молодості, а потім пішло-поїхало: гімназія, університет, нормальна робота".

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про пенсіонерів.

Теги:
#Сміх #Жарти #Гумор #Анекдот #Веселощі #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти