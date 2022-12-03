- А що це ви так напружилися, як пенсіонери перед банкоматом? Прикольні жарти для підняття настрою

Смішні анекдоти про пенсіонерів для гарного настрою в цей день

Посмійтеся цієї суботи разом з нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфу" про пенсіонерів подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

"Вічна" тема ніколи не втрачає своєї актуальності.

- Бабуся, я його покохала на все життя! А він навіть не дивиться на мене. - Не впадай у відчай, ти ще така молода! Ось, якби ти закохалася у моєму віці — це було б справді кохання до труни.

Бабуся — кадр: стало їй погано, хотіла викликати швидку, але зрозуміла, що вдома срач, так поки прибрала, то й умирати передумала.

У бабусі Раї був украй невдалий день: і вафлі не вийшли, і ноутбук в онука даремно зіпсувала.

З віком, категорична фраза: "Не надумай нікого приводити!", перетворюється на жалібно-просячу: "Синку, ну коли ти когось приведеш, так онуків хочеться".

Чому жінки живуть довше, а йдуть на пенсію раніше? Тож вони тому й живуть довше, що йдуть на пенсію раніше!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вино.