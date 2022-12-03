- А що це ви так напружилися, як пенсіонери перед банкоматом? Прикольні жарти для підняття настрою
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Посмійтеся цієї суботи разом з нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфу" про пенсіонерів подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.
"Вічна" тема ніколи не втрачає своєї актуальності.
- Бабуся, я його покохала на все життя! А він навіть не дивиться на мене.
- Не впадай у відчай, ти ще така молода! Ось, якби ти закохалася у моєму віці — це було б справді кохання до труни.
Бабуся — кадр: стало їй погано, хотіла викликати швидку, але зрозуміла, що вдома срач, так поки прибрала, то й умирати передумала.
У бабусі Раї був украй невдалий день: і вафлі не вийшли, і ноутбук в онука даремно зіпсувала.
З віком, категорична фраза: "Не надумай нікого приводити!", перетворюється на жалібно-просячу: "Синку, ну коли ти когось приведеш, так онуків хочеться".
Чому жінки живуть довше, а йдуть на пенсію раніше? Тож вони тому й живуть довше, що йдуть на пенсію раніше!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вино.