Укр

- А что это вы так напряглись, как пенсионеры перед банкоматом? Прикольные шутки для поднятия настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
tutdobre.com.ua Новость обновлена 03 декабря 2022, 09:38

Забавные анекдоты про пенсионеров для хорошего настроения в этот день

Посмейтесь в эту субботу вместе с нами! Новая положительная подборка анекдотов от "Телеграфа" про пенсионеров подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

"Вечная" тема никогда не теряют своей актуальности.

- Бабушка, я его полюбила на всю жизнь! А он даже не смотрит на меня…

- Не отчаивайся, ты еще так молода! Вот, если бы ты влюбилась в моем возрасте — это была бы действительно любовь до гроба.

анекдот про дедушку

Бабушка — кадр: стало ей плохо, хотела вызвать скорую, но поняла, что дома срач, так пока убрала, то и умирать передумала.

анекдот про пенсию

У бабушки Раи был крайне неудачный день: и вафли не получились, и ноутбук у внука зря испортила.

анекдот про дедушку и внука

С возрастом, категоричная фраза: "Не вздумай никого приводить!", превращается в жалобно-просящую: "Сынок, ну когда ты кого-нибудь приведешь, так внуков хочется".

анекдот про бабушек и дедушек

Почему женщины живут дольше, а уходят на пенсию раньше? Так они потому и живут дольше, что уходят на пенсию раньше!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о вине.

Теги:
#Пенсионеры #Шутки #Юмор #Пенсия #Анекдоты