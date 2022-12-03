- А что это вы так напряглись, как пенсионеры перед банкоматом? Прикольные шутки для поднятия настроения
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Посмейтесь в эту субботу вместе с нами! Новая положительная подборка анекдотов от "Телеграфа" про пенсионеров подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.
"Вечная" тема никогда не теряют своей актуальности.
- Бабушка, я его полюбила на всю жизнь! А он даже не смотрит на меня…
- Не отчаивайся, ты еще так молода! Вот, если бы ты влюбилась в моем возрасте — это была бы действительно любовь до гроба.
Бабушка — кадр: стало ей плохо, хотела вызвать скорую, но поняла, что дома срач, так пока убрала, то и умирать передумала.
У бабушки Раи был крайне неудачный день: и вафли не получились, и ноутбук у внука зря испортила.
С возрастом, категоричная фраза: "Не вздумай никого приводить!", превращается в жалобно-просящую: "Сынок, ну когда ты кого-нибудь приведешь, так внуков хочется".
Почему женщины живут дольше, а уходят на пенсию раньше? Так они потому и живут дольше, что уходят на пенсию раньше!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о вине.