Я художник, я так вижу - сказал я, приклеивая обои наискосок. Уморительные шутки про самостоятельный ремонт в квартире

Разбавьте грустный день яркими красками юмора.

"Зачем тратится и нанимать людей, если обои можно поклеить и самостоятельно" — если ремонт в вашей квартире начинался с такой фразы, то в сегодняшней подборке шуток от "Телеграфа" вы 100% узнаете себя. А кто еще только думает об этом, может сразу ознакомиться с возможными последствиями такого решения в забавной и шутливой форме.

Читайте анекдоты о самостоятельном ремонте в квартире, улыбайтесь и поднимайте себе настроение в этот грустный, серый январский день.

У меня знакомые три бригады поменяли, пока туалет с ванной делали, потом в газете нашли объявление "Переделываю за строителями". Позвонили. Пришла тетенька и все переделала, очень прилично, быстро и недорого.

Ремонт с котом почти ничем не отличается от ремонта с человеком. Ты точно так же время от времени называешь его придурком и просишь не лезть куда не просят. Профит в том, что кот не обижается, и даже время от времени выполняет твою просьбу.

Тот факт, что ремонт в квартире не будет простым, я осознал в самом начале, когда не смог открыть канистру с грунтовкой.

Друг, когда делал ремонт со своей женой, перед тем, как клеить обои, ей говорил: "Чтобы дальше ни случилось, помни — я люблю тебя!"

— Я наконец-то закончил ремонт в квартире. — Один, жена хоть помогала? — Да, не мешала.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о пенсионерах.